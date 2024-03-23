Rusya: Saldırıda ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, dün (22 Mart) saldırı düzenlenen Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonundaki çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı kaydedilen açıklamada "An itibarı ile ölenlerin sayısı 115'e yükseldi," dendi.

Öte yandan, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor etti.

IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki salona üyelerinin saldırdığını ileri sürdü. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Kınama ve taziye

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, saldırıyı kınayarak Rusya'ya taziye dileğinde bulundu.

Saldırıyı kınayanlardan biri de Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği oldu. Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının, İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.

Karadaği, saldırıyla Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti.

Ne olmuştu?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City" Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı ve çatı bir süre sonra çöktü.

Saldırının düzenlendiği konser salonunu da kapsayan bina alanı 12 bin 900 metrekare genişliğinde.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi, saldırının detaylarını ele almak için bir görev gücü kuruldu. (TY)