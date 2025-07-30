Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Depremin ardından bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi, depremin büyüklüğünü 8,7 olarak ölçtüklerini ve bunun 1952'den bu yana bölgede yaşanan en güçlü sarsıntı olduğunu açıkladı.

AA haberine göre, Uzmanlar, önümüzdeki bir ay boyunca 7,5 büyüklüğüne ulaşabilecek artçı depremler olabileceğini belirtti.

Severo-Kurilsk kısmen sular altında kaldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Ancak Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezi, Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan tsunami dalgalarının Severo-Kurilsk limanını ve Alaid adlı balıkçılık tesisini kısmen sular altında bıraktığını belirtti. Bölgede yaşayanlar tahliye edildi ve yetkililer durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı.

ABD ve Japonya'da da tsunami alarmı verildi

Depremin ardından ABD'nin California kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı. San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles gibi bölgelerde alarm seviyesi yükseltildi.

Huntington Beach’te iskele ve plajlar tedbir amacıyla kapatıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, halkı dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarını takip etmeye çağırdı.

Hawaii Valisi Josh Green ise yaptığı açıklamada, tsunami dalgalarının adaların çevresini sarabileceğini ve kıyı bölgelerinde sel baskınlarının yaşanabileceğini belirtti. Halktan sahil bölgelerini terk etmeleri istendi.

Japonya’da 3 metreye kadar tsunami uyarısı

Japonya da Pasifik kıyıları boyunca tsunami alarmına geçti. NHK televizyonuna göre, bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaşan dalgalar gözlemlendi. Japonya Meteoroloji Ajansı, vatandaşlardan kıyı ve nehir kenarlarından uzak durmalarını, yüksek yerlere tahliye olmalarını istedi. Yetkililer, artçı dalgaların daha büyük olabileceği ve tehlikenin sürebileceği uyarısında bulundu.

(EMK)