TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 19 Îlon 2025 08:40
 ~ Nûkirina Dawî: 19 Îlon 2025 08:55
1 xulek Xwendin

Rûsya: Li Nîvgirava Kamçatkayê bi pileya 7,8an erdhejek nû pêk hat

Peravên Nîvgirava Kamçatkayê û deverên din ên li peravên Pasîfîkê piştî erdheja bi pileya 8.8an a di meha Tîrmehê de, bi erdhejeke din a bi pileya 7,8an ve hatin hejandin. Her weha hişyariya tsûnamiyê hate kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rûsya: Li Nîvgirava Kamçatkayê bi pileya 7,8an erdhejek nû pêk hat

Erdhejeke din a mezin li Nîvgirava Kamçatka ku li rojhilatê Rûsyayê ye pêk hat.

Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS), mezinahiya erdhejê weke 7.8, hin çavkaniyên Federasyona Rûsyayê jî wekî 7.2 pîva.

Navenda erdhejê li deryaya ku nêzîkî bajarê Petropavlovsk-Kamçatskiyê bû.

Kûrahiya erdhejê bi qasî 10 kîlometreyan bû. Ev kûrahî ji hêla sîsmologan ve "kêm" tên hesibandin.

Li herêmê di 30ê Tîrmehê de bi mezinahiya 8.8 û di 13ê Îlonê de jî bi mezinahiya 7.4 erdhej çêbûn.

Li Rûsyayê bi pileya 8,8an erdehejek mezin çêbû
Li Rûsyayê bi pileya 8,8an erdehejek mezin çêbû
30 Tîrmeh 2025

Di dema nivîsandina vê nûçeyê de, tu rapor û agahiyên hilweşîn ango mirinan tune bûn.

Rewşa avahiyên civakî û niştecîh ên herêmê tê lêkolînkirin. Ofîsa Walîtiyê ragihand ku tesîs û xanîyên fermî têne kontrolkirin û ti zirara girîng nehatiye dîtin.

Hişyariya tsûnamiyê hat kirin

Li gorî Ajansa Anadoluyê (AA), Waliyê Herêma Kamchatkayê Vladimir Solodov li ser medyaya civakî ragihand ku mezinahiya erdhejê 7.2 e. Solodov her wiha got, "Li perava rojhilatê nîvgiravê hişyariya tsûnamiyê hatiye kirin."

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Rûsya Kamçatka
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê