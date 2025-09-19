Rûsya: Li Nîvgirava Kamçatkayê bi pileya 7,8an erdhejek nû pêk hat

Erdhejeke din a mezin li Nîvgirava Kamçatka ku li rojhilatê Rûsyayê ye pêk hat.
Navenda Lêkolînên Jeolojîk a DYAyê (USGS), mezinahiya erdhejê weke 7.8, hin çavkaniyên Federasyona Rûsyayê jî wekî 7.2 pîva.
Navenda erdhejê li deryaya ku nêzîkî bajarê Petropavlovsk-Kamçatskiyê bû.
Kûrahiya erdhejê bi qasî 10 kîlometreyan bû. Ev kûrahî ji hêla sîsmologan ve "kêm" tên hesibandin.
Li herêmê di 30ê Tîrmehê de bi mezinahiya 8.8 û di 13ê Îlonê de jî bi mezinahiya 7.4 erdhej çêbûn.
Li Rûsyayê bi pileya 8,8an erdehejek mezin çêbû
Di dema nivîsandina vê nûçeyê de, tu rapor û agahiyên hilweşîn ango mirinan tune bûn.
Rewşa avahiyên civakî û niştecîh ên herêmê tê lêkolînkirin. Ofîsa Walîtiyê ragihand ku tesîs û xanîyên fermî têne kontrolkirin û ti zirara girîng nehatiye dîtin.
Hişyariya tsûnamiyê hat kirin
Li gorî Ajansa Anadoluyê (AA), Waliyê Herêma Kamchatkayê Vladimir Solodov li ser medyaya civakî ragihand ku mezinahiya erdhejê 7.2 e. Solodov her wiha got, "Li perava rojhilatê nîvgiravê hişyariya tsûnamiyê hatiye kirin."
(AEK/AY)