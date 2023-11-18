Rusya LGBTİ+ topluluğunu baskı altına almak için dava açtı

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkenin zaten baskı altında olan LGBTİ+ topluluğuna yönelik son saldırılarda, "uluslararası LGBT halk hareketini" "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirerek yasaklamak için yüksek mahkemeye dava açtı.

The Guardian'ın haberine göre bakanlık internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, yetkililerin Rusya'daki "LGBT hareketinin faaliyetlerinde" "sosyal ve dini uyuşmazlığın kışkırtılması" da dahil olmak üzere "aşırılıkçı nitelikte işaretler ve tezahürler" tespit ettiklerini savundu.

Bakanlık "uluslararası LGBT halk hareketi" ile neyi kastettiğini ya da bu tanımlamanın nasıl uygulanacağını açıklamadı.

Rusya Yüksek Mahkemesi'nin davayı bu ay içinde görüşmesi bekleniyor.

Cuma günü insan hakları aktivistleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürerken tekliflerin bir iç düşman yaratma girişimi olduğunu söyleyerek önerilen tasarıyı kınadı.

LGBTİ+ Ağı: Hayali düşman yaratma çabası

Rusya LGBTİ+ Ağı adlı haklar grubunun başkanı Gor Kochetkov, tasarının Moskova'nın "'geleneksel değerleri' teşvik eden ideolojisi çerçevesinde hayali düşmanlar yaratma" çabasının bir parçası olduğunu söyledi.

"Bu ideoloji totaliterleşiyor" diuen Kochetkov, "uluslararası LGBT hareketi diye bir şey olmadığı" göz önüne alındığında tasarının ifadesinin muğlak olduğunu, ancak "LGBT örgütlerinin tüm yasal faaliyetlerinin Rusya'da imkansız hale geleceğinin" kendisi için açık olduğunu söyledi.

Kremlin'in LGBTİ+ nefreti yeni değil

Kremlin, daha önce de insan hakları gruplarını, bağımsız medyayı ve Kremlin eleştirmeni Alexei Navalny'nin müttefikleri de dahil olmak üzere siyasi muhalefeti yargılamak için "aşırılıkçı" etiketini kullanmış ve bazılarına uzun süreli hapis cezaları vermişti.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "geleneksel değerleri" teşvik etmek için yeni bir çaba başlattı ve eşcinsel karşıtı söylemi siyasi gündeminin temel taşlarından biri haline getirdi.

Daha önceki konuşmalarında Putin, Avrupa'da eşcinsel ve transseksüel haklarının desteklenmesini örnek göstererek Batı'yı "açık satanizme doğru ilerlemekle" suçladı.

Cuma günkü dava, Rusya'da LGBTİ+ bireyleri baskı altına almak için yakın zamanda çıkarılan birkaç yasanın ardından geldi. Bu yılın başlarında Putin, yetişkinler arasında "LGBT propagandasını" yasaklayan bir yasa imzaladı.

Yaz boyunca Rusyalı yetkililer, insanların cinsiyet değiştirmesine olanak tanıyacak tıbbi müdahale ve idari prosedürleri de yasakladı.

(NT)