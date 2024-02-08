Rusya, LGBTİ+ karşıtı yasayı uygulamaya başladı

Rusya, geçen Kasım’da LGBTİQ+’ları "aşırılıkçı" olarak damgalayan kapsamlı bir yasa çıkardı. Rusya Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla, LGBTİQ+ sembollerinin kamusal alanda sergilenmesi yasaklandı.

pembehayat.org’un derlediği haberlere göre, kısa bir süre sonra insan hakları savunucuları, yasanın muğlak ifadelerinin gökkuşağı bayrakları veya ilgili görüntüleri sergileyen herkesin kovuşturulmasına izin verebileceği konusunda uyardı.

Rusya LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerini yasakladı

Cezalardan bazıları şöyle:

*Bağımsız yayın kuruluşu Moscow Times'a göre, 5 Şubat Pazartesi günü, Saratov kentindeki bir mahkeme, sanatçı Inna Mosina'yı Pride bayraklarını gösteren Instagram gönderileri nedeniyle 1.500 ruble (13 £) para cezasına çarptırdı.

*NBC News’in haberine göre ise, Rusya’nın Novgorod kentinde yaşayan Anastasia Yershova'nın halka açık yerlerde gökkuşağı renkli küpeler taktığı için 5 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

*Yine aynı şehirde yaşayan kimliği Artyom P. olarak açıklanan bir kişinin, 1 Şubat Perşembe günü internette LGBTİQ+ bayrağı paylaştığı için 1.000 ruble (9 £) para cezasına çarptırıldığı iddia edildi.

Belgelerde cinsiyet değiştirmeyi yasaklandı

Baskılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in LGBTİQ+ haklarına yönelik on yıldır devam eden kısıtlamalarını arttırdı.

Rusya 2013’te reşit olmayanlara yönelik LGBTİQ+ "propagandasını" yasakladı. 2020'deki anayasal değişiklikler eşcinsel evliliği yasakladı. Geçen yıl da cinsiyet onaylayıcı bakımı ve pasaport gibi resmi belgelerde cinsiyet değiştirmeyi yasakladı.

2022'deki yeni yasalar, yetişkinlere yönelik LGBTİQ+ ilişkileriyle ilgili bilgileri yasaklayarak kamu desteğini fiilen yasakladı. 2023 mevzuatı, translar için cinsiyet doğrulama prosedürlerini ve belgelerde cinsiyet değiştirmeyi yasakladı.

Rusya, ülkeleri LGBTİQ+'ara ilişkin tutum ve yasalara göre sıralayan LGBT Eşitlik Endeksi'nde 197 ülke arasında 130. sırada yer alıyor.

(EMK)