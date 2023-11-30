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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 16:31
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 17:09
1 dk Okuma

Rusya LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerini yasakladı

Bakanlığın talebini değerlendiren mahkeme, LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/rusyada-lgbti-hareketinin-faaliyetleri-yasaklandi.jpg
Fotoğraf: Rusya LGBTİ+ Ağı

Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBTİ+ hareketinin "aşırılık yanlısı" olduğuna hükmetti.

Geçen haftalarda Adalet Bakanlığı, LGBTİ+ hareketinin 'aşırılık yanlısı' olarak değerlendirilmesi için Yüksek Mahkeme'ye dava açmıştı.

Bakanlığın talebini değerlendiren mahkeme, LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

LGBTİ+ Ağı: Hayali düşman yaratma çabası

Rusya LGBTİ+ Ağı adlı haklar grubunun başkanı Igor Kochetkov, tasarının Moskova'nın "'geleneksel değerleri' teşvik eden ideolojisi çerçevesinde hayali düşmanlar yaratma" çabasının bir parçası olduğunu söylemişti.

"Bu ideoloji totaliterleşiyor" diyen Kochetkov, "uluslararası LGBT hareketi diye bir şey olmadığı" göz önüne alındığında o dmbem tasarı olan ifadesinin muğlak olduğunu, ancak "LGBT örgütlerinin tüm yasal faaliyetlerinin Rusya'da imkansız hale geleceğinin" kendisi için açık olduğunu söyledi.

Rusya LGBTİ+ topluluğunu baskı altına almak için dava açtı
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(EMK)

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