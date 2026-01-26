ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:00 26 Ocak 2026 18:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 18:25 26 Ocak 2026 18:25
Okuma Okuma:  2 dakika

“Rusya, Kamışlı Havalimanı’ndaki güçlerini çekiyor”

Reuters’a göre, birliklerin bir kısmının Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne kaydırılması, bir kısmının ise Rusya’ya dönmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Rusya, Kamışlı Havalimanı’ndaki güçlerini çekiyor”
*Kamışlı Havalimanı'nda bulunan Rusya ordusuna ait kargo uçağı, 26 Ocak 2026. (Fotoğraf: Kurdistan24 TV)

Kuzey ve Doğu Suriye’de geçici hükümete bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki askeri tırmanış sürerken, bölgede askeri varlığı bulunan Rusya’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Rusya ordusu, Haseke vilayetine bağlı Kamışlı (Qamişlo) Havalimanı’nda konuşlu güçlerini çekmeye başladı.

Erbil merkezli Kurdistan24 TV’den Dilan Barzan, havalimanında bulunan çeşitli askeri araçların kargo uçaklarına yüklendiğini ve Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne taşındığını aktardı.

Haberde, bu gelişmenin bölgede insani krizin derinleştiği ve siyasi geleceğin hâlâ belirsizliğini koruduğu bir dönemde, önemli bir uluslararası denge unsurunun ortadan kalkması anlamına geldiği vurgulandı.

*Rusya, 2019’dan bu yana Kamışlı Havalimanı’nda asker bulunduruyor. Bu konuşlanma, Rusya’nın Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü’ne kıyasla sınırlı ölçekte olsa da, Moskova’nın sürdürmeyi planladığı bu iki ana üs ile birlikte bölgedeki askeri varlığının bir parçasıydı.(Harita: Liveuamap)

Öte yandan, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ile Washington merkezli Al-Monitor da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin haberler yayımladı.

Reuters, konuya yakın beş Suriyeli kaynağın çekilmeyi doğruladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kaynaklardan ikisi, Rus güçlerinin geçen hafta Kamışlı Havalimanı’ndan kademeli bir çekilmeye başladığını söyledi. Kaynaklardan birine göre, birliklerin bir kısmının Suriye’nin batısındaki Hmeymim Hava Üssü’ne kaydırılması, bir kısmının ise Rusya’ya dönmesi bekleniyor. Suriye’nin batı kıyısındaki bir başka güvenlik kaynağı da, son iki gün içinde Rus askeri araçları ve ağır silahların Kamışlı’dan Hmeymim’e taşındığını aktardı. Bölgedeki Reuters muhabiri, bugün Kamışlı Havalimanı’nda Rusya bayraklarının hâlâ dalgalandığını ve pistte Rus işaretleri taşıyan iki uçağın park halinde olduğunu gözlemledi.”

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kobanî ve Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar yaşandı
KUZEY VE DOĞU SURİYE’DE KIRILGAN ATEŞKES
Kobanî ve Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar yaşandı
26 Ocak 2026

Al-Monitor’dan Amberin Zaman da, Rusya güçlerinin iki gün önce çekildiği Kamışlı’daki askeri üsten görüntüler paylaştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kuzey ve Doğu Suriye Suriye rusya ordusu suriye demokratik güçleri kamışlı qamişlo
ilgili haberler
KUZEY VE DOĞU SURİYE’DE KIRILGAN ATEŞKES
Kobanî ve Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar yaşandı
26 Ocak 2026
/haber/kobani-ve-haseke-kirsalinda-siddetli-catismalar-yasandi-316030
Suriye-Rojava: Ateşkes 15 gün uzatıldı
25 Ocak 2026
/haber/suriye-rojava-ateskes-15-gun-uzatildi-315984
SDG-ABD görüşmesinden ayrıntılar: Üç tümen formülü masada
23 Ocak 2026
/haber/sdg-abd-gorusmesinden-ayrintilar-uc-tumen-formulu-masada-315925
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026
/yazi/10-marttan-18-ocaka-sdg-sam-anlasmalari-bize-ne-soyluyor-315861
Suriye: Şam yönetimi, SDG ile çatışmalarda dört gün ateşkes ilan etti
20 Ocak 2026
/haber/suriye-sam-yonetimi-sdg-ile-catismalarda-dort-gun-ateskes-ilan-etti-315828
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
