DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 00:58
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 09:10
1 dk Okuma

Rusya: Kamçatka Yarımadasında 7,8 büyüklüğünde yeni deprem

Temmuz'daki 8,8 büyüklüğündeki depremi izleyen 7'den büyük ikinci depremle sarsılan Kamçatka Yarımadası kıyılarında ve Pasifik kıyılarındaki diğer yerlerde tsunami riski açıklandı.

KUBi Kurdî Bixwînin

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Rusya: Kamçatka Yarımadasında 7,8 büyüklüğünde yeni deprem
Depremin merkez üssüne en yakın kent Petropavlovsk-Kamçatskiy limanı/Fotoğraf: Wikipedia

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadasında yeni ve büyük bir deprem daha oldu.

Depremin büyüklüğü ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre 7,8. Kimi Rusya Federasyonu kaynaklarına göreyse 7,2

Depremin merkez üssü, Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yakınında denizde.

Depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre. Bu derinlik deprem bilimcilerce "sığ" kabul ediliyor.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Haber yayına hazırlandığı sırada ciddi yıkım ya da ölüm raporları gelmedi.

Bölgenin sosyal ve konut yapılaşmasının durumu inceleniyor. Valilik, resmi tesisler ile konutların kontrol edilmekte olduğunu ve şiddetli hasar görülmediğini duyurdu. .

Tsunami uyarısı yapıldı

AA'nın haberine göre Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak belirlendiğini belirtti. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi[ğini]" de ekledi.

(AEK)

Haber Yeri
Petropavlovsk-Kamçatskiy
Kamçatka Yarımadası Kamçatka Depremi tsunami uyarısı
