Rusya: Kamçatka Yarımadasında 7,8 büyüklüğünde yeni deprem

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadasında yeni ve büyük bir deprem daha oldu.

Depremin büyüklüğü ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre 7,8. Kimi Rusya Federasyonu kaynaklarına göreyse 7,2

Depremin merkez üssü, Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yakınında denizde.

Depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre. Bu derinlik deprem bilimcilerce "sığ" kabul ediliyor.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

DEPREM VOLKANİK HAREKETİ TETİKLEDİ Depremin ardından Kamçatka'daki Kliyuçevskaya Sopka Yanardağı püskürmeye başladı

Haber yayına hazırlandığı sırada ciddi yıkım ya da ölüm raporları gelmedi.

Bölgenin sosyal ve konut yapılaşmasının durumu inceleniyor. Valilik, resmi tesisler ile konutların kontrol edilmekte olduğunu ve şiddetli hasar görülmediğini duyurdu. .

Tsunami uyarısı yapıldı

AA'nın haberine göre Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,2 olarak belirlendiğini belirtti. Solodov, "Yarımadanın doğu kıyısında tsunami tehdidi ilan edildi[ğini]" de ekledi.

