Rusya, gazeteci Alsu Kurmasheva’yı gizli yargılamada 6,5 ​​yıl hapis cezasına çarptırdı

Rusya, ABD Kongresi’nin finanse ettiği Radio Free Europe/Radio Liberty'nin (RFE/RL) Tatar-Başkurt servisinin editörü Alsu Kurmasheva’yı 6,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gizli yapılan yargılamada mahkeme Kurmasheva’yı, Rusya ordusu hakkında yanlış bilgi yaymaktan suçlu buldu.

RFE/RL Başkanı ve CEO'su Stephen Capus, duruşmayı ve mahkumiyeti "adaletle alay etmek" olarak nitelendirdi. "Tek adil sonuç Alsu'nun kendisini esir alan Ruslar tarafından derhal serbest bırakılmasıdır" dedi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Savunuculuk ve İletişim Direktörü Gypsy Guillén Kaiser, Cuma günü Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilmesini hatırlatarak “Rusya'nın medyaya yönelik korkunç saldırısı, Alsu Kurmasheva'nın gizlice cezalandırılmasıyla tırmanmaya devam ediyor” dedi.

Kaiser “ABD hükümeti, Kurmasheva'yı derhal 'haksız yere tutuklanmış' olarak ilan etmeli, serbest bırakılması için hiçbir taşı yerinde bırakmamalı, Rusya'nın gazetecileri siyasi piyon olarak kullanmasını engellemeli” diye konuştu.

Hem ABD hem Rusya vatandaşı

Çekya’nın başkenti Prag’da yaşayan 47 yaşındaki Kurmasheva hem ABD hem de Rusya vatandaşı. Ailesini ziyaret etmek için geldiği Kazan’dan Prag’a dönerken (2 Haziran 2023) gözaltına alındı.

Polis hem Rusya hem de ABD pasaportuna el koyarak Kurmasheva’yı Rusya’da kalmaya zorladı.

ABD pasaportunu yetkililere kaydettirmediği gerekçesiyle de 10 bin ruble (yaklaşık 3 bin 750 TL) para cezasına çarptırdı.

Daha sonra Kurmasheva kendisini ‘yabancı ajan’ olarak beyan etmediği için 18 Ekim 2023'te tekrar gözaltına alındı. 11 Aralık 2023'te Rusyalı yetkililer, Kurmasheva hakkında askeri sansür yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle üçüncü bir soruşturma başlattı.

Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan Rusyalılar hakkında editörlüğünü yaptığı "Savaşa Hayır Demek" ve ”Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaline Karşı Çıkan Rusların 40 Öyküsü" kitaplarıyla ilgili olarak Rusya ordusu hakkında ‘sahte bilgi yayma’ suçlamasıyla da tutuklandı.

Rusya hükümeti, Kurmaşeva'nın eşi ve kızlarıyla görüşme talebini sekiz aydan uzun süredir reddediyor.

Kurmasheva’nın tutuklanması Kanada, Çekya, Fransa, Polonya ve İsveç hükümetleri ile AB, AGİT, ABD ve BM yetkilileri tarafından kınandı. Uluslararası Af Örgütü, Freedom House, Memorial, PEN America, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Basın Enstitüsü de dahil olmak üzere insan hakları ve basın özgürlüğü örgütleri, Kurmasheva’nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

Rusya, gazetecilerin hapsedildiği ülkeler arasında dünyanın dördüncü en kötü ülkesi konumunda. CPJ'nin son hapishane sayımına göre, 1 Aralık 2023 itibarıyla en az 22 gazeteci hapiste.

RSF'nin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Rusya 180 ülke arasında 162. sırada yer alıyor.

(HA)