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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2024 23:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 14:36
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ERDOĞAN'A BRICS ÜZERİNDEN YORUM

Rusya Erdoğan ve Zelenskiy'e ibret için hakiki hipersonik füzelerle tatbikat yaptı

HTŞ'nin Halep ve ardından Hama'yı ele geçirmesiyle süren cihatçı ayaklanmanın arkasında Ankara'nın yer aldığına inanan Rusya çarşamba günü Akdeniz'de hakiki mermilerle deniz tatbikatı yaptı. Uzmanlar Rusya Ordusu'nun Esad'a destek için her şeyi yapmaya karar verdiğini yorumluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya Erdoğan ve Zelenskiy'e ibret için hakiki hipersonik füzelerle tatbikat yaptı
Rusya'nın ilk kez ayrıntılı fotoğraflandığı söylenen hipersonik füzesi Zirkon/Yahoo

Ankara'nın girmek için can attığı BRICS'in I'sının (Hindistan) önemli haber ve yorum platformlarından india.com Rusya'nın Akdeniz'deki manevraları sırasında fırlattığı Zirkon hipersonik füzesinin Erdoğan için anlamını açımladı: "Uzmanlar, savaş tatbikatının Suriye'deki Türkiye destekli isyancılara mesaj göndermeyi amaçladığına inanıyor."

Gazi Abbas Shaid imzalı haber analizde Rusya'nın Akdeniz'de Zirkon hipersonik füzesini test ederek gerçekleştirdiği büyük savaş tatbikatının zamanlamasına dikkat çekiliyor.

"Ukrayna'yla savaşın tırmanması ve Suriye'de Batı ve Türkiye destekli isyancıların yeniden canlanmasının ortasında, Moskova'nın Akdeniz'de Zirkon hipersonik füzesini test ederek gerçekleştirdiği büyük askeri tatbikat"ın "Başkan Vladimir Putin yönetimindeki Rus ordusunun güç gösterisi" olduğunu yorumlayan Shaid, tatbikatın "Rusya'nın Ukrayna'yla giderek tırmanan bir savaşa sürüklendiği ve Türkiye destekli cihatçı militanların büyük bir saldırının ardından Halep'i ele geçirdiği Suriye'de isyanın yeniden alevlendiği bir zamanda gerçekleşt[ğini]" vurguluyor.

Shaid "İran ile birlikte, Rusya'nın Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden biri olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, isyancıların devirmeyi amaçladığı rejiminin gerçek bir tehdit ile karşı karşıya" olduğunu değerlendiren haber analizinde "[Esad'ın] hem İran hem Rusya'nın bölgelerindeki diğer çatışmalarla meşgul olmaları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya" olduğunu dile getiriyor. Öte yandan Shaid değerlendirmesinde "Rusya'nın ünlü S-400 füze savunma sisteminin kısa süre önce Ukrayna güçlerinin gerçekleştirdiği bir saldırıda imha edilmesiyle tırmanışa geçen Rusya-Ukrayna savaşının artık komşu ülkelere de sıçrama tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını, ayrıca Rus Ordusu[nun], Kursk bölgesini Ukrayna'dan geri alamadığı büyük bir aksilik yaşadığını" kaydediyor.

Rusya'nın Erdoğan ve Zelenskiy'e güç gösterisi

Haber analiz, "Rusya'nın Akdeniz'deki askeri tatbikatları[nın] Ukrayna ve NATO'daki müttefikleri ile Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanmayı alevlendirmek için Moskova'nın Ukrayna ile meşguliyetinden faydalanan Türkiye'ye açık bir uyarı niteliğinde" olduğunu değerlendiriyor.

4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen tatbikat haberlerine göre, bölgeye konuşlandırılmış Rus Donanması'nın saldırı filosunun bir parçası olan Amiral Gorşkov ve Amiral Golovko sınıfı savaş gemilerinden Akdeniz'e gelişkin Zirkon hipersonik füzeleri ateşlendi. Rus Ordusu'nun X hesabından yayımlanan bir videoda Zirkon füzesinin bir savaş gemisinden ateşlenişi izlenebiliyordu.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksander Moiseyev komutasında gerçekleştirilen deniz savaş tatbikatına, bini aşkın asker, 10 savaş gemisi ve Kinjal hipersonik füzeleriyle donatılmış 24 savaş uçağının yanısıra Kalibre seyir füzelerinin ateşlendiği bir de nükleer denizaltı katıldı.

HTŞ ve Türkiye'ye mesaj

Haber analize göre, "Uzmanlar, savaş tatbikatının Suriye'deki Türkiye destekli isyancılara bir mesaj yollamayı amaçladığı kanısında ve Amiral Moiseyev'in bölgeye, Suriye'nin Akdeniz kıyısında, Rusya kontrolündeki Tartus Deniz Üssü'nden Suriye savunmasını tahkim için gönderildiğine inanıyorlar. Rusya Ordusu, Suriyeli isyancılara yönelik tutumunu netleştirerek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in  müttefikini korumak üzere Moskova'nın elinden gelen her şeyi yapacağını açıkça ortaya koydu.

"Yorumculara göre, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaşmak için Suriye'deki hava savunma sistemlerinin, savaş uçaklarının ve diğer önemli askeri varlıklarının çoğunu buraya taşıması Suriyeli muhaliflere yeniden toparlanma ve Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirme fırsatı verdi."

(AEK)

Haber Yeri
Moskova-Yeni Delhi
Rusya Suriye erdoğan htş
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