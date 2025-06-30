Rusya'dan 15 AB merkezli haber sitesine erişim kısıtlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus medya kuruluşlarına yönelik son yaptırımlarına karşılık olarak, AB merkezli 15 haber sitesine erişim engeli getirdiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, AB'nin kısa süre önce yürürlüğe soktuğu 16. yaptırım paketi kapsamında 8 Rus haber sitesine kısıtlama getirildiği hatırlatıldı. Rusya, bu adımı “mütekabiliyet gereği” olarak değerlendirerek karşılık verdi.

“Rusya’da yanlış bilgi yayan AB merkezli 15 medya kuruluşunun internet sitesine erişim kısıtlanmıştır” denilen açıklamada, bu hamlenin AB’ye daha önce yapılan uyarılara rağmen geldiği vurgulandı.

Bakanlık, Avrupa tarafından Rus basınına getirilen “haksız kısıtlamaların” yanıtsız kalmayacağını belirterek şu ifadeye yer verdi:

“Yayınlara ve bilgi kanallarına yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa, Rus tarafı da Avrupa basınıyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecektir.”

Kısıtlamaya tabi tutulan haber sitelerinin isimleri ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

(EMK)