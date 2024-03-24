Rusya'da ulusal yas: Moskova’daki saldırıda ölenlerin sayısı 133’e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e çıktığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, önceki gün (22 Mart) Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AA'da yer alan habere göre ekipler enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştı.

Ulusal yas ilan edildi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart’ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, “Yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum.” dedi.

IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki salona üyelerinin saldırdığını ileri sürdü. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City" Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı ve çatı bir süre sonra çöktü.

Saldırının düzenlendiği konser salonunu da kapsayan bina alanı 12 bin 900 metrekare genişliğinde.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi, saldırının detaylarını ele almak için bir görev gücü kuruldu.(AÖ)