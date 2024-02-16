Rusya'da tutuklu muhalif Navalnıy hayatını kaybetti

Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi'ndeki 3. No'lu cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, “16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı” dendi.

Navalnıy'i kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı. Kurum, Navalnıy'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de ekledi.

Avukatından açıklama

Avukatı Leonid Solovyev, Novaya Gazeta'ya yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Navalnıy'i bir avukatın ziyaret ettiğini ve sağlığında bir sorun olmadığını açıkladı.

Guardian’ın “Putin'in en görünür ve ısrarcı eleştirmenlerinden biri” olarak tanımladığı 47 yaşındaki muhalif, “aşırılık” ve dolandırıcılık suçlamalarıyla toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 kilometre kuzeyindeki bir hapishanede tutuluyordu. Ocak ayında hapishaneden çekilen bir videoda kafası kazınmış halde görüntülenmişti.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'ın vefatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini belirtti.

Federal Ceza İnfaz Kurumu'nun Navalnıy'ın ölümüyle ilgili tüm incelemeleri yaptığını kaydeden Peskov, ölüm nedenini doktorların açıklaması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu? Milliyetçi görüşlere sahip bir politikacı olan Navalny, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek, Putin'in yakın çevresini araştırarak ve bulgularını videolarında paylaşarak Rusya'daki 2011-12 protestolarının başlamasında rol oynamıştı. Putin'in kişisel kullanımı için Karadeniz'de inşa edilen bir sarayı, eski Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev'in kullandığı malikaneleri ve yatları ortaya çıkarmıştı. 2013 yılında, Moskova belediye başkanlığını yüzde 27 oy oranıyla kazandı. 2020 yılında zehirlenerek komaya girdi ve tedavi için Almanya, Berlin’e nakledildi. Siyasetçiyi, Rusya'nın FSB istihbarat servisinin zehirlediği iddia edildi. Berlin'deki hastanede yapılan tetkikler sonucunca Navalny'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait Rusya yapımı bir kimyasalla zehirlendiği tespit edildi. Navalny'nin Noviçok'la zehirlendiği İsveç ve Fransa'daki bağımsız laboratuvarlarca da teyit edildi. CNN International'ın haberine göre Rusya lideri Putin, Navalny'nin kendi emriyle zehirlendiği yönündeki iddiaları şöyle yanıtladı: "ABD özel servislerinin desteğini hissetmek eğlenceli. Ama Rusya istihbaratı onu öldürmek isteseydi o iş bitmişti." Aleksey Navalnıy, Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklandı. Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava 2 Şubat 2021’de sonuçlandı, geçmişte yargılandığı dolandırıcılık davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, Ağustos 2023'te, cezaevinde bulunan Navalnıy’i “aşırılık yanlısı örgüt oluşturmaktan” 19 yıl hapis cezasına daha mahkum etti.

(AS)