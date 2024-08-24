Rusya'da hapishane isyanı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, 19 numaralı hapishanede disiplin komisyonu toplantısı sırasında bazı mahkumların personeli rehin aldığı belirtildi.

Rehinelerin serbest bırakılması için çalışma yapıldığı ve yaralıların bulunduğu kaydedilen açıklamada, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Volgograd Valisi Andrey Boçarov, 4 cezaevi görevlisinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyon yürüttüğünü belirten Boçarov, sivil nüfusa yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre hapishanedeki mahkumların personeli rehin aldığı esnada bir görevlinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Sosyal medyada isyanı terör örgütü IŞİD üyelerinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Volgograd bölgesindeki hapishanede 1200’den fazla mahkumun bulunduğu ifade ediliyor. (NK)