Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı

Arka Plan: Rusya'da düşen doğum oranları

Rusya'yı yönetenleri bu tuhaf yasaları çıkartmaya sevk eden maddi etmen, Rusya'da doğum oranının ülke tarihinin en düşük seviyesine inmiş olması. Russia.Post'ta yer alan haberde Devlet İstatistik Kurumu Rosstat'a göre, 2023'te nüfusu 143,8 milyon olan ülkede, 2024'ün ilk altı ayında yalnızca 599 bin 600 çocuk doğduğu; bunun, kriz sonrası 1999'dan bu yana en düşük rakam olduğu bildirildi.

Russia.Post, "Bazı tahminlere göre 2050 yılına kadar Rusya'nın nüfusu[nun] şu anki 146 milyondan 128 milyona, [ülkenin nüfus sıralamasının da) en kalabalık dokuzuncu ülkeden on yedinci sıraya gerileyeceğini" yazdı.

Ukrayna Savaşı'nın, zaten iç açıcı olmayan demografik durumu kaçınılmaz olarak daha da kötüleştirdiği ifade edilen değerlendirmede yer verilen İktisat Yüksek Okulu'nun bir araştırmasına göre, çocuk sahibi olmayı erteleyen veya çocuk sahibi olmamaya karar veren Rusların yaklaşık üçte biri savaşı gerekçe olarak gösterdi. Diğer üçte biriyse zorlu ekonomik koşulları, yerel ve küresel siyasi istikrarsızlığı ve mali mücadeleleri işaret ediyordu.

“Çocuk sahibi olmayı reddedenler veya erteleyenler, son zamanlarda endişe ve korku gibi daha olumsuz duygular deneyimliyorlar ve ülkenin nereye gittiği konusunda hemfikir değiller ve [Rus hükümetinin sosyal programı] "doğum ikramiyesi"ni önemsiz bir destek olarak görüyorlar. Bu arada, çocuk sahibi olmama kararı daha çok çocuklu kadınların yanı sıra, kendi görüşlerine göre düşük gelirli veya geçtiğimiz yıl gelirlerinin azaldığını gören katılımcılar tarafından veriliyor."

Giderek daha fazla insan, özellikle de genç erkekler Rus ordusuna kaydoluyor. Eylül ortasında Putin, Rus ordusunun mevcudunu geçtiğimiz yıla göre 180 bin artırmaya yönelik bir kararname imzaladı. Wall Street Journal'a göre bu rakam Rusya-Ukrayna savaşında ölenlerin toplam sayısının bir milyona ulaşmasının sonucuydu.

Vladimir Putin sık sık aile başına en az üç çocuk sahibi olmanın önemini vurguluyor. Demografik gerilemenin sebeplerinden birinin de çiftlerin çocuk sahibi olmayı çok geç düşünmeye başlaması olduğunu söylüyor. Putin için 30 yaş [çocuk sahibi olmak için] “çok geç”.

Putin, Ocak'ta Kaliningrad'da üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “İki kişi sadece bir çocuk doğurursa nüfus azalır. İki çocukları olsa bile aynı kalıyor. Nüfus artışını sağlamak için en az üç çocuğa ihtiyaç var. Bunun gerçekleşmesi için ailelerin daha erken çocuk sahibi olmaya başlaması gerekiyor.” demişti.

2024 Rusya'da resmen “Aile Yılı” olarak adlandırılıyor ve "aile değerleri" kampanyası hızlandırılıyordu. Aile propagandası çocuklar erken yaşlardayken başlıyor. Eylül'de Rus okulları, başka konular yanında her ailede birden fazla çocuğa sahip olma fikrini teşvik eden "aile çalışmaları" adı verilen yeni bir konuyu müfredata aldı.