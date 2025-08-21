Rusya 2025'in en büyük hava saldırısında Ukrayna'nın batısında sivil hedefleri vurdu

Rusya'nın perşembe gecesi düzenlediği füze ve İHA saldırıları Mukaçevo'daki büyük bir elektronik fabrikasında yangına yol açtı. Lviv de dahil olmak üzere diğer şehirlerde de hasar oluştu.

ABD ile altı gün önce liderler düzeyinde başlattığı barış görüşmeleri sürerken Rusya Ukrayna'da sivil hedeflere, sanayi tesisleri ve yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Dün gece Rus ordusu çılgın bir anti-rekor kırdı" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Rusya gece boyunca Ukrayna kentlerine aralarında İran yapımı Şahid saldırı İHA'ları ve tuzaklarının da olduğu 574 İHA'nın yanı sıra, dört Kh-47 Kinzhal balistik füzesi ve iki İskender-M veya Kuzey Kore yapımı KN-23 balistik füzesi dahil 40 füze fırlattı.

Açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma sistemleri 546 İHA ve 31 füzeyi engelledi.

Saldırı hedefleri

Rusya'nın bombardıman uçakları ve İHA'larla başlattığı saldırıların ardından perşembe gece yarısından sonra Rivne Oblastı'nda patlamalar duyuldu ve Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildi.

Rus MiG-31 savaş uçakları Kinzhal balistik füzelerini fırlatmak üzere havalandıktan sonra Ukrayna'nın batısındaki Rivne Oblastı'nda üç patlama duyuldu.

Rivne Oblastı, cephe hatlarından uzakta ve Kiev'in yaklaşık 304 kilometre batısında yer alıyor. Bu arada, Kiev askeri yönetimi yerel saatle 03:48'de başkentin dış mahalleleri üzerinde İHA'ların uçtuğunu bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ilk kez onlarca Rusya insansız hava aracının Lviv, Ternopil ve Hmelnitski oblastları da dahil batı Ukrayna'ya yöneldiğini bildirdi.

Ukrayna medyasındaki haberlere göre, Ukrayna'nın en batısındaki Lviv, Lutsk ve Mukaçevo kentlerinde de patlamalar duyuldu.

Rusya'nın Lviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları sonunda bir kişinin öldürüldüğü, üç kişinin yaralandığı ve onlarca evin hasar gördüğü bildirildi.

ABD sermayeli plastik tüketim malı üreten fabrika vuruldu

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Mukaçevo'da bir ticari tesis vuruldu ve acil durum ekipleri olay yerine müdahale etti. Saldırıda vurulan tesisin, gece vardiyasında yaklaşık 800 personelin çalıştığı ABD sermayeli Flex şirketi tarafından işletilen bir tesis olduğu belirlendi.

Vurulan fabrika; plastik kalıplama, elektrikli ekipman bileşenleri, kahve makinesi, yazıcı kartuşları, elektronik fiyat etiketleri gibi tüketici ürünleri üretiyordu.

Çıkan büyük yangında fabrikanın önemli hasar aldığı, en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıyı, Rusya'nın barış görüşmeleri yerine sivillere ve yabancı yatırımlara saldırmakla ilgilenmesinin bir göstergesi olarak niteledi.

Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı ​​liderlerle görüşmelerinden bir kaç gün sonra gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Zelenskiy, Ukrayna'nın koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu ve Ukrayna toprakları hakkındaki her türlü görüşmenin doğrudan kendisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşeceğini söylemişti.

Trump'ın 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde Putin ile görüşmesinden bu yana, Ukrayna genelindeki Rus saldırılarında en az 31 sivil hayatını kaybetti ve 145 kişi yaralandı.

