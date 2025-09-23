Rüşvet soruşturmasında tutuklanan AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen “icbar yoluyla irtikap” soruşturmasında gözaltına alınan AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Eylül’de başlattığı soruşturma kapsamında; Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer ile belediye çalışanları Y.N.Y., M.S. ve S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakıldı. Y.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal ve Ulaş Biçer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 4 kişi tutuklanmıştı.

Aryıca, Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sungur’un tutuklanmasının ardından Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, “geçici bir tedbir olarak” görevden alındığı belirtildi.

