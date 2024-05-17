Rüşvet haberi davasında “yargıda çürümüşlük” tartışması

Gerçek Gündem’deki “Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda” haberi nedeniyle yargılanan gazeteci Furkan Karabay dün (16 Mayıs) İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaretle’ suçlanan Karabay, iddianameye karşı savunmasına "Ben bu adliyedeki mahkemelere güvenmiyorum" diyerek başladı. Mahkeme başkanı da "Bu ne demek" diye sordu.

Bunun üzerine Karabay, “Yargıda rüşvet haberi yaptıktan bir gün sonra gözaltına alındım. İfademi alan savcı ‘Buradan elini kolunu sallayarak çıkamayacaksın’ diyerek beni tehdit etti. Öyle de oldu. Kaçma şüphesiyle tutuklandım ancak hali hazırda yurt dışı çıkış yasağım vardı” dedi.

Araya giren mahkeme başkanı bu konuda suç duyurusunda bulunup bulunmadığını sordu. Karabay ise yargıya güvenmediğini, suç duyurusunda bulunsa bile takipsizlik kararı verileceğini düşündüğünü söyledi.

Hakimden basın kartı olmadan gazetecilik yapılamayacağı iddiası

Hakim, Karabay’a “Hangi bölümden mezunsun?” diye sordu. Karabay, gazetecilik okuduğunu söyleyince hakim bu kez basın kartı sorusu yöneltti.

Karabay’ın basın kartı olmadığını ifade etmesi üzerine de hakim “Basın kartın yoksa nasıl gazetecilik yapıyorsun? Nasıl avukat kartı olmadan avukatlık yapamazsa gazeteci de kartı olmadan gazeteci olmaz. Sen gazetecilik yaptığını iddia ediyorsun” dedi.

Mahkeme başkanı Karabay’a, "Dava konusu haberde adı geçen kişilere soru sordunuz mu? Cevap hakkı verdiniz mi? Biliyorsunuz lekelenmeme hakkı diye bir şey var" dedi.

Karabay ardından yaptığı haberi anlattı. Bilgileri İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sarallar çetesinden Barış Saral'ın mahkemedeki ifadesinden aldığını ifade etti. İddiaları sormak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını aradığını ancak yanıt alamadığını ekledi. Söz konusu haberi duruşma tutanağından yaptığını söyleyen Karabay, “Duruşma tutanağının haberini yapmak suç değildir. Haber değeri taşıyan bir olayı yazdım. Hedef göstermek ya da hakaret söz konusu değildir” dedi.

Mahkeme heyeti rüşvet iddialarına alındı

Karabay'ın avukatı Enes Hikmet Ermaner ise “Duruşmalar kamuya açık. Gazeteci olan müvekkilin haber yapmasından doğal bir şey yok. Asıl neden haber yaptın diye sorulması doğru değil” dedi.

Ermaner, Karabay’ın haberinde Türkiye yargısının çürümüşlüğünü anlattığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu çürümüşlük kelimesi sizi de kapsıyor, kelimelerinize dikkat edin. Alnımın akıyla yaptığım bir iş, tertemiz bir sicilim var. Çürümüşlükle ilgili lafınızı heyet olarak üzerimize almıyoruz, son derece adiliz" dedi.

Beyanların ardından mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 2 Temmuz’da. Karabay’ın yurtdışına çıkış yasağı da devam ediyor.

Ne olmuştu? Furkan Karabay, 27 Aralık 2023’de Sarallar çetesinden Barış Saral'ın yargılandığı davanın haberi yaptı. Barış Saral İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yaparken rakip çete lideri Sedat Şahin'in tahliyesini rüşvete borçlu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, tahliye kararının ardında dönemin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın olduğunu anlattı. Tahliye kararına imza atan hakim Hakan Türkön, sonrasında Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Karabay duruşmanın tutanaklarına ulaştı ve Saral’ın beyanlarını “"Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda: Polis nereye bıraktıysa oradan aldı, konuşursam çarşı pazar karışır" başlığıyla haberleştirdi. Haberin yayınlanmasının hemen ardından Karabay gözaltına alındı, sonrasında da tutuklandı. Tutuklama kararı veren hakim de TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı, ‘terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklayan hakim Ramazan Çiçek’ti. Çiçek aynı zamanda, ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlamalarla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışı çıkış yasağını kaldırıp yurt dışına kaçmasına imkan veren hakimdi. Karabay 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Kaynak: MLSA ve P24

(HA)