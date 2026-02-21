ENGLISH KURDÎ
bianet
ENGLISH KURDÎ
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 09:36
 SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 09:52
Okuma Okuma:  3 dakika

21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ

Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi

Aralık 2025’te yayımlanan “Cehennemin Dokuzuncu Katı”, bir annenin oğluna seslenişini ve 90’lı yılların göç hikâyelerini sayfalara taşıyor.

Evrim Kepenek

Rusça yazdı, oğlu Türkçe okuyor: Bir annenin iç sesi
Görsel: canva

21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türkiye’ye göç eden Svetlana Çoban’la ana dili, annelik ve hafıza üzerine konuştuk.

Çoban, doğup büyüdüğü Ukrayna’dan İstanbul’a uzanan hayat hikâyesini ve oğluyla kurmaya çalıştığı dili romanında anlatıyor.

Cehennemin Dokuzuncu Katı” isimli kitap Aralık 2025’te Heyamola Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kitap hem bir annenin iç dökümü hem de 1990’lı yıllarda Türkiye’ye göç eden on binlerce kadının ortak hikâyesine de ışık tutuyor. Romanı Rusçadan Fatma ve Serdar Arıkan Türkçeye kazandırdı.

“Ana dili dünyaya açılma biçimim”

Svetlana Çoban için ana dili, yalnızca bir iletişim aracı değil. “Ana dili benim için her şeyden önce dünyaya kendimi ifade etme biçimidir” diyor. Ona göre insan, dünyayla en güçlü bağı ana dili üzerinden kurar; travmalarını, sevinçlerini, krizlerini ve hayallerini o dilin içinde taşır.

Türkiye’ye geldiğinde yeni bir hayat kuran Çoban, İstanbul’da anne oldu. Oğlu kreşe başladığında hayatın yönü belirginleşti: Çocuk Türkçe konuşmaya başladı. Çoban o yıllarda Türkçe bilmiyordu; gündelik iletişimini daha çok İngilizceyle sürdürüyordu. Evde Rusça konuşan bir anne, dış dünyada Türkçe konuşan bir çocuk vardı. Çoban oğlunu çoğu zaman sezgileriyle anladı.

“Oğlum konuşmaya doğrudan Türkçe başladı” diye anlatıyor. “Ben Rusça konuşuyordum, o ise Türkçe. Onu daha çok sezgisel olarak anlıyordum.” Üç–dört yaşlarına geldiğinde annesinin onu anlamadığı anlarda öfkelendiğini hatırlıyor. Ailede Rusça konuşan başka bir büyük olmaması, dili gündelik hayatın doğal akışında besleyecek bir ortam bırakmadı.

Yıllar sonra, Çoban Türkçeyi biraz ilerlettiğinde oğlu şaşkınlıkla ona şöyle dedi: “Anne, meğer sen ne kadar komikmişsin.” Çoban bu anıyı gülümseyerek aktarıyor. Oğlunun annesinin mizah duygusunu yıllar sonra fark etmesi, dilin insanın kişiliğini nasıl görünür kıldığını gösteriyor. “Bana ‘mama’ diyor, ‘anne’ değil” sözleri ise aralarındaki mesafenin hem sıcak hem hüzünlü bir ifadesi.

Roman, bir dilin kalbinden çıktı

Çoban yirmi yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşıyor. Ancak yazmaya oturduğunda kalbinin dili ağır bastı. “Ben Rusça konuşuyor ve Rusça düşünüyorum. Hissettiklerimin tamamını kalbimin konuştuğu dilde aktardım. Türkçe böyle yazamazdım” diyor.

Romanı Rusça yazdı; oğlu ise kitabı Türkçe çevirisinden okuyor. Çoban burada klasik anlamda bir “dil mirası”ndan söz etmiyor. Onun asıl amacı, 1990’lı yılların ruhunu, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası yaşanan atmosferi ve o dönemin ağırlığını oğluna hissettirmek. “Neden bu seçimi yaptığımı ve o dönemin hepimiz için ne kadar zor olduğunu anlamasını istiyorum” sözleriyle romanın çıkış noktasını özetliyor.

Suçluluk değil, umut

Çoban, oğlunun Rusça bilmemesini bir eksiklik olarak görmüyor. “Asıl mesele benim Türkçe bilmememdi; o bulunduğu ortama uyum sağladı ve tamamen adapte oldu” diyor. Geçmişle kavga etmeyi anlamsız buluyor. Hayatın aldığı şekli kabulleniyor ve yüzünü geleceğe çeviriyor. Oğlunun isterse Rusça ve Ukraynaca öğrenebileceğini, hatta Ukraynacayı kalben daha yakın bulduğunu söylüyor.

Anne–çocuk ilişkisinde en önemli unsurun sevgi ve saygı olduğunu vurguluyor. Kendisini iyi bir anne olarak görmek istiyor; oğlunun bir gün onunla gurur duymasını hayal ediyor. Romanı da bu nedenle yazıyor: “Beni daha iyi anlamasını ve belki bana biraz farklı bir açıdan bakabilmesini istiyorum.”

Bir dil, bir kadın, bir hikâye: Anadili Kadınları anlatıyor
2 Ocak 2000
Anadili Kadınları: Anadillerimiz için sesimizi yükseltiyoruz
21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ
Anadili Kadınları: Anadillerimiz için sesimizi yükseltiyoruz
21 Şubat 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Cehennemin Dokuzuncu Katı Svetlana Çoban 21 Şubat Dünya Anadili Günü 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü heyamola yayınları
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı.

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
“Çerkes Ninenin Ninnileri” 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde çıktı
21 Şubat 2024
/haber/cerkes-ninenin-ninnileri-21-subat-dunya-anadili-gunu-nde-cikti-292170
DEM Parti, 21 Şubat Dünya Anadili Günü programını açıkladı: Dem dema zimanê Kurdî ye
16 Şubat 2024
/haber/dem-parti-21-subat-dunya-anadili-gunu-programini-acikladi-dem-dema-zimane-kurdi-ye-291977
AYM: "MÜFREDAT DIŞINA ÇIKANIN CEZALANDIRILMASI HAKTIR"
AYM derste "21 Şubat Dünya Anadili Günü"nü işleyen öğretmenlerin cezalandırılmasında ihlal görmedi
27 Temmuz 2022
/haber/aym-derste-21-subat-dunya-anadili-gunu-nu-isleyen-ogretmenlerin-cezalandirilmasinda-ihlal-gormedi-265090
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
20 Şubat 2026
“Gulistana Zimanan” parkı Diyarbakır’da açıldı: Anadili haktır, susturmak adaletsizliktir
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
19 Şubat 2026
Feminist şair Arzu Bulut'tan LGBTİ+ Yasa taslağı tepkisi: Bugün Lubunya, yarın herkes
60 Bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
18 Şubat 2026
60 Bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
HABER / İZLENİM
Köprüler halkın da geliri kimin?
18 Şubat 2026
Köprüler halkın da geliri kimin?
KADINLARIN GÜNDEMİ
18 yaş altındaki kızlar jinekoloğa gidemez mi?
15 Şubat 2026
18 yaş altındaki kızlar jinekoloğa gidemez mi?
