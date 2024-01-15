“Ruhsatsız silah” operasyonunda 1668 silah bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-9” adlı operasyonda 2 bin 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun 78 ilde düzenlendiğini belirtti.

“Cezasızlık kültürü bireysel silahlanmayı artırıyor”

İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince son 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildiğini söyledi.

Yerlikaya, en çok ruhsatsız silahın İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Urfa’da bulunduğunu dile getirdi.

Umut Vakfı’nın 2022 Türkiye Şiddet Haritası’na göre, bir yıl içerisinde medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi yaralandı.

(AS)