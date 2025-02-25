Ruhlarını "Emekli" etmeyenlerin dans grubu: Parlak Şapkalılar

İstanbul’da, yaşları 65 ile 84 arasında değişen emeklilerden oluşan "Parlak Şapkalılar" dans grubu, enerjileri ve tutkularıyla gençlere ilham verirken, akranlarına da moral aşılıyor.

Dans eğitmeni Zerrin Gün, yaş almış bireylerin hem fiziksel hem de sosyal olarak aktif kalmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 8 yıl önce bir hayalini gerçeğe dönüştürdü ve tamamı emeklilerden oluşan "Parlak Şapkalılar" dans grubunu kurdu. Hareketsiz bir yaşam yerine dansı tercih eden bu özel grup, serüvenlerine çaça, bachata ve salsa ile başladı. Bugün ise 12 farklı koreografiyle dans etmeye devam ediyorlar.

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Mahallesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenli olarak antrenman yapan grup, yalnızca kendi sağlıklarını güçlendirmekle kalmıyor; huzurevlerine giderek orada kalan yaşlılara da performans sergileyerek onları da hayata bağlıyor.

"Dans ederek ilacı bırakanlar var"

Grubun kurucusu Zerrin Gün, dansın katılımcıların hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatıyor:

"Buraya gelen insanlar yaş aldıkları için hayatın tüm yüklerini omuzlarında taşıyor. Ama dans sayesinde bambaşka bir dünyaya adım atıyorlar. Öyle ki, dans etmeye başladıktan sonra doktorlarını ve ilaçlarını daha az ziyaret etmeye başlayanlar var. Sabah erkenden hazırlanıp süslenerek dansa gelen bu insanlar, içlerindeki coşkuyu dışarı yansıtıyor. Bu sadece bir aktivite değil, gerçek bir dönüşüm."

AA'nın haberine göre, dans etmenin hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlığa katkı sağladığını belirten Gün, bu projeyi Türkiye’nin dört bir yanına yaymak istediklerini söylüyor. Özellikle huzurevlerinde gösteri yapmayı ve daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyorlar.

"Dansla ruhumu ve bedenimi yeniledim"

Grup üyeleri, dans sayesinde hayatlarında büyük değişiklikler yaşadıklarını anlatıyor. 81 yaşındaki emekli eczacı Fahire Seçkiner, Alzheimer hastası eşine bakarken kendini ihmal ettiğini, ancak dansın ona yeni bir nefes verdiğini söylüyor:

"Eşim için her şeyimi verdim, ama kendimi unutmuşum. Dans benim ruhuma iyi geldi. Hareket kabiliyetim arttı, motivasyonum yükseldi, beynim daha iyi çalışmaya başladı. Artık serotonin patlaması yaşıyorum!"

75 yaşındaki Ayşegül Alptekin ise dansın fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle anlatıyor:

"Kolesterol, tansiyon, şeker hastasıyım. Ama dans ettikçe bunlar düzelmeye başladı. Çoğu arkadaşım evde otururken dizleri ağrıyor, ben ise bu sayede sağlığımı koruyorum. Cildim bile güzelleşti, çevremdeki herkes bunu fark ediyor!"

"Biz her yerde dansa hazırız"

Grup üyelerinden Leman Atlı, emekli olduğu gün meme kanseri olduğunu öğrendiğini ve dansın ona bu süreçte nasıl güç verdiğini anlatıyor:

"Tedavi sürecimde dansın bana iyi geleceğini düşündüm ve tangoya başladım. Sonra Parlak Şapkalılar’la tanıştım. Artık neresi olursa olsun – park, AVM, sokak – biz her zaman dansa hazırız!"

Hayatın her anına neşe ve hareket katan bu özel dans grubu, gençlere ilham olmayı, akranlarına moral vermeyi ve dansın iyileştirici gücünü herkese yaymayı amaçlıyor.

(EMK)