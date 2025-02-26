Ruhi Karadağ kimdir?

Gazeteci, yazar, yönetmen, fotoğrafçı.

1 Ocak 1966, Pazarcık doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini bitirdi. Üniversiteyken fotoğraf kulübüne katıldı.

İlk fotoğrafları ve yazıları Nokta ve Aktuel dergilerinde yayınlandı. Çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra 1994 yılında televizyon gazeteciliğine başladı ve birçok televizyon programı ve belgesel yönetti.

‘A Takımı’, ‘Bam Teli’ ve ‘Teke Tek’ gibi ödüllü televizyon programlarının ekibinde yer aldı.

‘Anadolu'da Kadın’ adlı sergisi Almanya'nın çeşitli kentlerinde (1995) gösterildi.

İnsan hakları, Kürt sorunu, haklar ve toplumsal hareketler, devlet şiddeti ve katliamlara odaklanarak Türkiye'nin son 30 yıllık siyasi ve sosyo-ekonomik geçmişini sözlü ve görsel olarak belgeledi.

Ayrıca ‘Zerda’ ve ‘Aliye’ dizilerinde yapım koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında kendi film şirketini kurdu. Cem Yılmaz'ın yer aldığı 'İftarlık Gazoz' filminin uygulayıcı yapımcısıydı.

2000’de çekimlerine başladığı ve 2013’te bitirdiği Simurg en bilinen eseri. Film 90’ların sonu ve 2000’lerin başında F-tipi cezaevlerindeki açlık grevlerini konu ediniyordu.

Sedat Simavi, SİYAD, 12. İzmir Uluslararası Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nde ödüller kazandı.

Filmografisi:

Mükriyan’ın Giysileri (Cil ü Bergé Mukriyan) – 2012

Simurg – 2011

Bizim Çocuklar - 2004

Gayrimuayyen - 2000

Bir Şey Yapmalı - 1998

Gölge Oyunu – 1998

(HA)