Ruh sağlığı ve yaşam hakkı için acil çağrı: Barış olmadan sağlık olmaz

“Barışın ve Bilimin Işığında Ruh Sağlığını ve Yaşam Hakkını Koruma” teması ile Türk Psikiyatri Derneği’nin (TPD) düzenlediği 60. Ulusal Psikiyatri Kongresi bugün sona eriyor.

Antalya'da bir otelde 30 Ekim Çarşamba günü başlayan kongrenin dünkü (1 Kasım Cuma) bölümünde, basınla bir araya gelen TPD Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, barış ve bilimin rehberliğinde ruh sağlığına sahip çıkmanın önemine değindi, bu temanın içinde bulunduğumuz dönemde daha kritik olduğunu vurguladı.

“Barış olmazsa ruh sağlığı olmaz”

Basın toplantısında ilk olarak konuşan TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, kongrenin temel amacını açıkladı ve şöyle dedi: “Barış ve bilimin gerekliliğini, onların varlığı ile yaşam hakkının ve ruhsal sağlığın mümkün olacağını yüksek sesle haykırmak istedik. Çünkü barışa ve bilime en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz."

Savaşların ve şiddetin sıradanlaşmasının toplumları nasıl etkilediğini vurgulayan Yıldırım, Filistin’de yaşanan trajediyi örnek göstererek, "Barış olmazsa ruh sağlığı olmaz” diyerek tüm dünyaya çağrı yaptı.

Şiddetin günlük yaşam alanlarında sıradan hale geldiğine işaret eden Prof. Dr. Yıldırım, bireylerin güvenli alanlarının suç mahalline dönüştüğünü söyledi, "Toplumsal güven alanları suç mahalline dönüşmüştür" dedi.

Prof. Dr. Yıldırım, bilimin gerekliliklerinin göz ardı edildiği bir dönemde olduklarını vurgularken, "Bilimin ışığının söylediği birçok tıbbi gereklilik yok sayılmış, mahkemelerde bilim dışı görüşler dikkate alınmaktadır" dedi ve bunun sağlık alanındaki pek çok kişiyi tehdit eden bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Artan şiddet olaylarının gündelik yaşamı ve güvenlik algısını tehdit ettiğine değinen Yıldırım, çocuklar ve kadınların güvenliğinin tehdit altında olduğunu ve bu durumun herkesin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Hayvan Hakları ve Şiddet İlişkisi

Hayvanlara yönelik artan şiddetin de toplumda şiddeti normalleştirdiğine dikkat çeken Yıldırım, bu konuda topluma yönelik uyarılarda bulundu ve hayvanların yaşam hakkını tehdit eden yasal düzenlemelerin olumsuz etkilerini anlattı.

Acil çözüm

Ruh sağlığının korunması için toplumsal adımların önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, ruhsal sağlığın korunması için acilen yapılması gerekenlere dikkat çekerek, politikaların gözden geçirilmesi ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Artan Şiddete Karşı Acil Eylem Planı Çağrısı

TPD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) adına, artan şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerine etkilerini değerlendirdi ve çözüm için acil eylem çağrısı yaptı.

Şiddetin Kapsamı: Toplumsal Tehdit Altında Güvenlik

Prof. Dr. Taycan, şiddetin toplumsal yapıya nüfuz ettiğini, yalnızca kadınların değil çocuklar, sağlık çalışanları, eğitimciler, hayvanlar ve gündelik yaşam içindeki bireylerin dahi şiddet mağduru olduğunu belirtti. Her gün yeni şiddet haberleriyle uyandıklarını ifade eden Taycan, “Toplumdaki her türlü şiddet olayının birbiriyle bağlantılı olduğu bir gerçek. Bu nedenle, sorunu birlikte anlamak ve çözümü birlikte üretebilmek için tüm kurumlara acil eylem çağrısında bulunuyoruz” dedi.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet

Taycan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadına yönelik şiddeti besleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Taycan, “Kadına yönelik şiddet, toplumda cinsiyetçi dilin, medyada cinsiyetçi yaklaşımların, günlük yaşamda kadınlara yönelik baskıların sıradanlaşmasıyla besleniyor. Kadınların yaşam hakkını korumak için, cinsiyetçi söylemler ve ‘kadının kendini öldürtecek ne yaptığı’ gibi söylemlerden vazgeçilmeli ve fail indirimleri sona erdirilmelidir” dedi.

"Sağlıkta ve Toplumda Şiddet: En Kapsamlı Önlem Şart”

Sağlık çalışanlarının da sıklıkla şiddete maruz kaldığını vurgulayan Taycan, sağlık sistemindeki aksaklıkların çalışanlara mal edilmesiyle şiddetin körüklendiğine dikkat çekti. "Şiddet yalnızca sağlık alanında kalmayarak okullara, devlet dairelerine ve tüm kurumlara yayılmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici yasal düzenlemeler yapılmadığı sürece, şiddet sıradanlaşacaktır" dedi.

Hayvanlara yönelik şiddetin artmasına da dikkat çeken Taycan, son olarak şöyle dedi:

“Hayvanların öldürülmesinin bir çözüm olarak sunulması, toplumsal vicdanları yaralıyor. TPD olarak, her türlü şiddete sıfır tolerans gösterilmesi için başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Toplumsal, kültürel ve ekonomik tüm boyutlarıyla şiddeti bilimsel ölçütlere göre ele alarak etkin çözümler geliştirmek için göreve hazırız."

(EMK)