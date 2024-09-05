Rudaw’a Kürtçe demeç veren iş insanı, kurucusu olduğu dernekten uzaklaştırıldı

Diyarbakırlı iş insanı Nedim Şimşek, 23 Ağustos’ta Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) merkezli Kürtçe yayın yapan Rudaw TV’de müteahhitlerin sorunlarını anlattı.

Kurucuları arasında yer aldığı ve Başkan Vekili olduğu Kamu Müteahhitleri Ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), Şimşek’i bu nedenle disiplin kurulana sevk etti. Disiplin süreci sonuçlanana kadar da tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.

Gerekçe olarak da Yönetim Kurulu kararı ve onayı olmadan yayına çıktığını belirtti. Rudaw TV’nin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TÜRKSAT uydularından çıkartıldığını savundu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan KAMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Adıgüzel, disiplin süreci ve uzaklaştırmanın sebebinin “herhangi bir dil, bir kimlik veya etnik köken” olmadığını iddia etti.

Derneğe isnat edilen ırkçı söylemleri reddederek “Türk Kürt kardeştir. Aksini düşünmek ve düşündürmek büyük bir yanılgıdır” dedi.

Disiplin sürecinin başlatılmasına gerekçe olarak Şimşek’in dernek tüzüğüne aykırı davranışta bulunmasını gösterdi. Adıgüzel, Rudaw’dan sözde yayın kuruluşu diye bahsetti.

"Anadilimde anlattım"

Şimşek ise “İşin aslı şu ki; iki yıldır her platformda temsil ettiğim, kurucusu olduğum dernekten Kürtçe yayın yapan bir kanala verdiğim röportaj yüzünden disipline sevk edildim” dedi.

KAMİAD Yönetim Kurulu üyelerinin linç kampanyasına uğradığını belirten Şimşek “KAMIAD bünyesinde Kürt düşmanlığı ve bu düşmanlık üzerinden kendine alan açmaya çalışanlar olduğuna bu durum ile bizzat şahit oldum. Verdiğim röportaj incelendiğinde müteahhitlerimizin yaşadığı sorunları kendi anadilimde yayın yapan bir kanalda aktarmaya çalıştığım görülecektir” diye konuştu.

Şimşek ayrıca iddialarına karşılık, KAMİAD Yönetim Kurulunu Rudaw’da yayına çıkacağına yönelik mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Kürt iş insanları toplu olarak istifa etti

Şimşek’in yaşadıkları bölgedeki iş insanları arasında ciddi bir tepkiye neden oldu. Diyarbakır’da inşaat sektöründe çalışan iş insanlarının örgütlü olduğu Diyarbakır Müteahhitler Derneği (DİMDER) üyeleri toplu olarak KAMİAD’dan istifa etti.

Yazılı bir açıklama yapan istifa eden üyeler "Nedim Şimşek'e yönelik Kürtçe üzerinden yapılan ayrımcılık ve ırkçı söylemleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu tür tutumlar toplumda bölücülük ve hoşgörüsüzlük tohumları ekmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. DİMDER olarak bu haksız ve çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, arkadaşımızın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu olay karşısında bir duruş sergilemek adına, derneğimizin tüm üyeleri olarak toplu şekilde KAMİAD üyeliğinden istifa ettiğimizi duyuruyoruz. Dil, kültür ve kimlik üzerinde yapılan her türlü ayrımcılığın karşısında, birlik ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti de tepki gösterdi

Adıgüzel’in Rudaw’dan sözde yayın kuruluşu diye bahsetmesine Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tepki gösterdi:

“Rudaw TV hakkında ‘Rudaw TV adlı sözde yayın organı’ ifadesini kullanmasını kabul etmiyoruz. Bunu basın emekçilerine yapılmış büyük bir hakaret olarak değerlendiriyoruz.

Medya kuruluşları, hangi dilde yayın yaparsa yapsın, meslek etiği ve sorumluluğu çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Bu açıklama ve yaklaşım ifade özgürlüğü ve basın hürriyetine doğrudan bir müdahale niteliği taşımaktadır. Basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir ve farklı dillerde yapılan yayınlar, basın dünyamızın zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır.”

(HA)