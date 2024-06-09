Ruanda'ya gönderilen mülteciler deneyimlerini anlattı: Açık hapishane

Bir grup göçmen bir yılı aşkın süre önce İngiliz hükümeti tarafından Birleşik Krallık'ın Hint Okyanusu'ndaki bir adasından Ruanda'ya nakledildi. Kendilerini izole edilmiş ve güvensiz hissettiklerini söyleyen göçmenlerden biri Afrika ülkesini "açık hapishane" olarak tanımlıyor.

Hükümetin Birleşik Krallık'tan Ruanda'ya sığınmacı gönderme konusundaki tartışmalı planını diğer partiler sorgularken BBC, ayrı bir anlaşma kapsamında orada bulunan göçmenlerden dördüyle ülkedeki deneyimlerini konuşmak için Ruanda'ya gitti.

Küçük grup Hint Okyanusu'ndaki bir ada olan Diego Garcia'dan Ruanda'ya gönderildi. Bazı durumlarda geçmişte yaşadıkları tecavüz ve işkencenin sonucu olan karmaşık tıbbi ihtiyaçlarının Ruanda'da karşılanmadığını söylüyorlar.

BBC’deki Alice Cuddy ve Swaminathan Natarajan imzalı habere göre, her birine yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar için haftada 50 dolar veriliyor, ancak çalışmalarına izin verilmiyor.

Dördü de sokakta tacize ve istenmeyen cinsel yaklaşımlara maruz kaldıklarını söylüyor. Birleşik Krallık'ın kendilerine kalıcı bir yer bulmasını beklerken aslında "kendi kendilerini hapsettiklerini", dışarı çıkmaya çok korktuklarını söylüyorlar.

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(EMK)