RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna yapılan suç duyurusuna işlem yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) LGBTİ+ karşıtı kamu spotunu yayınlamasına ilişkin Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yaptığı suç duyurusunu sonuçlandırdı.

Savcılık, suç duyurusunu işleme koymadı. Gerekçe olarak da kamu spotunda İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhane’de düzenlediği ‘LGBT Propagandasına Dur De’ etkinliğinin “aile kurumunu korumaya yönelik yapılmasını” ve “iddiaların soyut nitelikte olduğu ve ilgili suçların ne şekilde işleneceğinin anlaşılmamasını” gerekçesi gösterdi.

Suç duyurusu işleme konulmadığı için mevcut karara itiraz edilemeyecek.

Ne olmuştu?

RTÜK, İstanbul Aile Vakfı’nın düzenlediği, “LGBT propagandasına dur de” etkinliğiyle ilgili kamu spotu hazırlanmasına 6 Eylül'de onay verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı konuya ilişkin X‘te (Twitter) kamu spotuna oy çokluğuyla karar verildiğini belirterek kurulun buna gerekçe olarak “Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak!” ifadelerini kullandığını bildirdi.

TİP 13 Eylül’de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama” ile “görevi kötüye kullanma” suçları kapsamında ilgili RTÜK üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TİP, RTÜK’ün LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna onay vermesine karşı harekete geçti

(HA)