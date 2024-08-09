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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 11:22
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RTÜK’ün hedefinde şimdi de ‘sokak röportajları’ var

RTÜK Başkanı Şahin sokak röportajlarının dezenformasyona yol açtığını öne sürdü. Yayıncılara ceza mesajı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
RTÜK’ün hedefinde şimdi de ‘sokak röportajları’ var

Türkiye, üst üste gelen internet sansürlerini konuşurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 'sokak röportajlarına' el attı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıları bu röportajlar nedeniyle uyardı. Yayınların kamuoyunu manipüle edici olduğu öne süren Şahin, basın meslek ilkeleri ile etik değerlere aykırılık taşıdığını savundu. Bu yayınlarla alakalı gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Şahin’in açıklaması şöyle:

Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan ‘Sokak Röportajları’ veya ‘Vatandaşın Görüşü’ gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır.

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla ‘Sokağın Sesi’ adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir.

Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır.

Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. 

Bilhassa yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK’ün takibindedir. 

RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir.

(HA)

sokak röportajı
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