ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 08:07 17 Şubat 2026 08:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 08:12 17 Şubat 2026 08:12
Okuma Okuma:  2 dakika

RTÜK’ün cezasının ardından Jasmine dizisi HBO Max Türkiye’den kalkıyor

Platform, açıklamasında dizinin Türkiye’de yayından kalkacağını ancak farklı ülkelerde izleyiciyle buluşmayı sürdüreceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
RTÜK’ün cezasının ardından Jasmine dizisi HBO Max Türkiye’den kalkıyor
"Jasmine" dizisinden bir kare.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı sahnelerini “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” bulduğu Jasmine dizisine yaptırım uyguladı. Kurul, platforma yüzde 5 idari para cezası verdi ve ilgili bölümlerin katalogdan çıkarılmasını sağladı.

RTÜK, "Jasmine” dizisini yayından kaldırdı
RTÜK, "Jasmine” dizisini yayından kaldırdı
18 Aralık 2025

Bu gelişmenin ardından dizinin tamamı da HBO Max Türkiye kataloğundan çıkıyor. HBO Max Türkiye, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Jasmine’in 18 Şubat Çarşamba akşamı platforma veda edeceğini açıkladı.

Platform, açıklamasında dizinin Türkiye’de yayından kalkacağını ancak farklı ülkelerde izleyiciyle buluşmayı sürdüreceğini belirtti.

"Jasmine" dizisi hakkında

“Jasmine”, HBO Max’in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Dizi, HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. Yapımı izleyebilmek için HBO Max aboneliği gerekiyor.

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde yayımlandı.

"Jasmine" dizisinin konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak hikâyeyi sarsıcı kılan unsur, Yasemin’in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgi.

Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilme umuduyla mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ve yasa dışı bağlantıların içine sürükler. Ahlaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu yolculuk, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla sürükler.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) yer alıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Jasmine ifade özgürlüğü RTÜK rtük açıklaması
ilgili haberler
RTÜK, "Jasmine” dizisini yayından kaldırdı
18 Aralık 2025
/haber/rtuk-jasmine-dizisini-yayindan-kaldirdi-314672
RTÜK’ten “Jasmine” dizisine inceleme
15 Aralık 2025
/haber/rtukten-jasmine-dizisine-inceleme-314536
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
RTÜK, "Jasmine” dizisini yayından kaldırdı
18 Aralık 2025
/haber/rtuk-jasmine-dizisini-yayindan-kaldirdi-314672
RTÜK’ten “Jasmine” dizisine inceleme
15 Aralık 2025
/haber/rtukten-jasmine-dizisine-inceleme-314536
Sayfa Başına Git