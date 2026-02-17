RTÜK’ün cezasının ardından Jasmine dizisi HBO Max Türkiye’den kalkıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı sahnelerini “milli ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı” bulduğu Jasmine dizisine yaptırım uyguladı. Kurul, platforma yüzde 5 idari para cezası verdi ve ilgili bölümlerin katalogdan çıkarılmasını sağladı.

Bu gelişmenin ardından dizinin tamamı da HBO Max Türkiye kataloğundan çıkıyor. HBO Max Türkiye, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Jasmine’in 18 Şubat Çarşamba akşamı platforma veda edeceğini açıkladı.

Platform, açıklamasında dizinin Türkiye’de yayından kalkacağını ancak farklı ülkelerde izleyiciyle buluşmayı sürdüreceğini belirtti.

Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve biliyoruz ki bize hep Yasemin. ❤️ pic.twitter.com/ZfDjpadRgl

"Jasmine" dizisi hakkında

“Jasmine”, HBO Max’in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Dizi, HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. Yapımı izleyebilmek için HBO Max aboneliği gerekiyor.

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde yayımlandı.

"Jasmine" dizisinin konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak hikâyeyi sarsıcı kılan unsur, Yasemin’in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgi.

Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilme umuduyla mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ve yasa dışı bağlantıların içine sürükler. Ahlaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu yolculuk, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla sürükler.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) yer alıyor.