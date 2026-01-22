RTÜK’ten SZC TV, HBO ve MUBI’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya üzerindeki denetim yetkisini kullanarak televizyon ve dijital platformlardaki içeriklere yeni yaptırımlar uyguladı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in aktardığına göre:

SZC TV’ye, “İçimizden Biri” programında sunucu Ekrem Açıkel’in, bakanların performanslarını değerlendirerek “sıfır” vermesi ve “otur sıfır” ifadelerini kullanması gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi. RTÜK, bu ifadelerin eleştiri sınırını aştığını belirtti. Karara karşı oy kullanan Keser, “Tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkı demokrasinin temellerindendir,” dedi.

Pasajlar: Başarılı bir narsist portresi

İdari para cezaları

HBO Max’e, “Jasmine” dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi. Dizinin 1., 2., 4. ve 6. bölümleri katalogdan çıkarılacak.

MUBI’ye ise “Passages” (Pasajlar) filmindeki bazı sahnelerin “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı ve müstehcen” olduğu gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı. (TY)