ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:18 22 Ocak 2026 15:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 15:31 22 Ocak 2026 15:31
Okuma Okuma:  1 dakika

RTÜK’ten SZC TV, HBO ve MUBI’ye ceza

RTÜK, “Jasmine” dizisinin ve “Pasajlar” filminin “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı ve müstehcen” olduğuna kanaat getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK’ten SZC TV, HBO ve MUBI’ye ceza
“Passages” (Pasajlar) filminden bir sahne.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya üzerindeki denetim yetkisini kullanarak televizyon ve dijital platformlardaki içeriklere yeni yaptırımlar uyguladı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser’in aktardığına göre:

SZC TV’ye, “İçimizden Biri” programında sunucu Ekrem Açıkel’in, bakanların performanslarını değerlendirerek “sıfır” vermesi ve “otur sıfır” ifadelerini kullanması gerekçesiyle yüzde 1 idari para cezası verildi. RTÜK, bu ifadelerin eleştiri sınırını aştığını belirtti. Karara karşı oy kullanan Keser, “Tartışma özgürlüğü ve eleştiri hakkı demokrasinin temellerindendir,” dedi.

Pasajlar: Başarılı bir narsist portresi
Pasajlar: Başarılı bir narsist portresi
9 Ekim 2023

İdari para cezaları

HBO Max’e, “Jasmine” dizisinin bazı bölümlerinde yer alan sahnelerin “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi. Dizinin 1., 2., 4. ve 6. bölümleri katalogdan çıkarılacak.

MUBI’ye ise “Passages” (Pasajlar) filmindeki bazı sahnelerin “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı ve müstehcen” olduğu gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK HBO MUBI Türkiye SZC TV müstehcenlik genel ahlak milli değerler Jasmine tuncay keser
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git