ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 18:27
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 18:31
1 dk Okuma

RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyundan gelen şikâyet ve tepkilerin değerlendirilmesi üzerine gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyundan gelen şikâyet ve tepkilerin değerlendirilmesi üzerine gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile ve toplumsal değerleri önceleyen bir yaklaşım sergilediğini iddia ederek, şöyle dedi:

“Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.”

"Kızılcık Şerbeti"nden Meclis'e: Yine geleceğiz
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Kızılcık Şerbeti"nden Meclis'e: Yine geleceğiz
8 Ekim 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kızılcık şerbeti RTÜK ebubekir şahin ifade özgürlüğü
ilgili haberler
SES Derneği'nden 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ödül
19 Ocak 2024
/haber/ses-dernegi-nden-kizilcik-serbeti-dizisine-odul-290793
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Kızılcık Şerbeti"nden Meclis'e: Yine geleceğiz
8 Ekim 2023
/yazi/kizilcik-serbeti-nden-meclis-e-yine-gelecegiz-285988
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği yayın durdurma cezaları iptal edildi
29 Ağustos 2023
/haber/rtuk-un-kizilcik-serbeti-ne-verdigi-yayin-durdurma-cezalari-iptal-edildi-283343
Kızılcık Şerbeti’nde karar: Dizi, bu cuma yeniden yayında
26 Nisan 2023
/haber/kizilcik-serbeti-nde-karar-dizi-bu-cuma-yeniden-yayinda-277823
SİNEMA TV SENDİKASI SESLENDİ
RTÜK'e "Kızılcık Şerbeti" çağrısı: Kararı gözden geçirin
18 Nisan 2023
/haber/rtuk-e-kizilcik-serbeti-cagrisi-karari-gozden-gecirin-277449
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Kızılcık Şerbeti" yasağı: Tutarsız tutarlılık
16 Nisan 2023
/yazi/kizilcik-serbeti-yasagi-tutarsiz-tutarlilik-277339
Show TV'den 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
15 Nisan 2023
/haber/show-tv-den-kizilcik-serbeti-aciklamasi-277331
SOSYAL MEDYA: HALK BUNU UNUTMAZ
Kızılcık Şerbeti yerine "İslamofobi belgeseli" yayımlandı
15 Nisan 2023
/haber/kizilcik-serbeti-yerine-islamofobi-belgeseli-yayimlandi-277319
Oyuncular Sendikası: Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sansürdür
3 Nisan 2023
/haber/oyuncular-sendikasi-kizilcik-serbeti-ne-verilen-ceza-sansurdur-276745
DOĞAN ÖZGÜDEN YAZDI
Kızılcıklar Oldu mu? Olacak mı?
22 Ağustos 2017
/yazi/kizilciklar-oldu-mu-olacak-mi-189282
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SES Derneği'nden 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ödül
19 Ocak 2024
/haber/ses-dernegi-nden-kizilcik-serbeti-dizisine-odul-290793
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Kızılcık Şerbeti"nden Meclis'e: Yine geleceğiz
8 Ekim 2023
/yazi/kizilcik-serbeti-nden-meclis-e-yine-gelecegiz-285988
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği yayın durdurma cezaları iptal edildi
29 Ağustos 2023
/haber/rtuk-un-kizilcik-serbeti-ne-verdigi-yayin-durdurma-cezalari-iptal-edildi-283343
Kızılcık Şerbeti’nde karar: Dizi, bu cuma yeniden yayında
26 Nisan 2023
/haber/kizilcik-serbeti-nde-karar-dizi-bu-cuma-yeniden-yayinda-277823
SİNEMA TV SENDİKASI SESLENDİ
RTÜK'e "Kızılcık Şerbeti" çağrısı: Kararı gözden geçirin
18 Nisan 2023
/haber/rtuk-e-kizilcik-serbeti-cagrisi-karari-gozden-gecirin-277449
KADINLARIN GÜNDEMİ
"Kızılcık Şerbeti" yasağı: Tutarsız tutarlılık
16 Nisan 2023
/yazi/kizilcik-serbeti-yasagi-tutarsiz-tutarlilik-277339
Show TV'den 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
15 Nisan 2023
/haber/show-tv-den-kizilcik-serbeti-aciklamasi-277331
SOSYAL MEDYA: HALK BUNU UNUTMAZ
Kızılcık Şerbeti yerine "İslamofobi belgeseli" yayımlandı
15 Nisan 2023
/haber/kizilcik-serbeti-yerine-islamofobi-belgeseli-yayimlandi-277319
Oyuncular Sendikası: Kızılcık Şerbeti'ne verilen ceza sansürdür
3 Nisan 2023
/haber/oyuncular-sendikasi-kizilcik-serbeti-ne-verilen-ceza-sansurdur-276745
DOĞAN ÖZGÜDEN YAZDI
Kızılcıklar Oldu mu? Olacak mı?
22 Ağustos 2017
/yazi/kizilciklar-oldu-mu-olacak-mi-189282
Sayfa Başına Git