RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti dizisine soruşturma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyundan gelen şikâyet ve tepkilerin değerlendirilmesi üzerine gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını açıkladı.

Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.



Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile ve toplumsal değerleri önceleyen bir yaklaşım sergilediğini iddia ederek, şöyle dedi:

“Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.”

