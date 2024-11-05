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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 17:09
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RTÜK’ten Karar ve Sputnik’e sansür tehdidi

RTÜK, Karar, Sputnik Türkiye ve Afyon Kent Haber’e ücret ödeyip lisans almaları için 72 saat süre verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK’ten Karar ve Sputnik’e sansür tehdidi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle üç haber kuruluşuna ihtarname gönderdi.

Karar (karar.com), Sputnik Türkiye (anlatilaninotesi.com.tr) ve Afyon Kent Haber’e (afyonkenthaber.com) lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.

72 saat içerisinde gerekli lisans alımını gerçekleştirilmez ya da yayın hizmetine son verilmezse bu üç alan adına erişim engellenecek.

RTÜK'ün sansür yönetmeliği

İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı almasını şart koşan yönetmelik Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2019’da yayınlandı.

Düzenleme çıktığı tarihte ‘sansür yönetmeliği’ olarak adlandırıldı. Yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmeti veremez hale geldi.

Yönetmeliğin çıktığı tarihte internet üzerinden radyo lisansı 10 bin, internet üzerinden televizyon yayını 100 bin ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti de 100 bin TL idi.

RTÜK yönetmelik kapsamında Amerika’nın Sesi (VOA Türkçe) ve Deutsche Welle’den (DW Türkçe) lisans almasını istedi. Ancak lisans başvurusu yapmayan iki kuruluşun internet siteleri 1 Temmuz 2022’de erişime engellendi. Halen daha VOA ve DW Türkiye’de sansürlü.

İnternetten Yayınlar RTÜK Denetimine Alındı
İnternetten Yayınlar RTÜK Denetimine Alındı
1 Ağustos 2019

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sputnik karar RTÜK rtük sansür yasası
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