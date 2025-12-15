ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:23 15 Aralık 2025 14:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.12.2025 14:33 15 Aralık 2025 14:33
Okuma Okuma:  2 dakika

RTÜK’ten “Jasmine” dizisine inceleme

RTÜK, "Aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
RTÜK’ten “Jasmine” dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK, "dizinin Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden unsurlar barındırdığı ve genel ahlaka aykırı içerikler içerdiği" gerekçesiyle incelemeye alındığını açıkladı.

Açıklamada, yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki ve kültürel yapısına zarar vermemesi gerektiği vurgulanarak, özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin RTÜK açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kuruldan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.”

BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

"Jasmine" dizisi hakkında

“Jasmine”, HBO Max’in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Dizi, HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. Yapımı izleyebilmek için HBO Max aboneliği gerekiyor.

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde yayımlandı.

"Jasmine" dizisinin konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak hikâyeyi sarsıcı kılan unsur, Yasemin’in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgi.

Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilme umuduyla mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ve yasa dışı bağlantıların içine sürükler. Ahlaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu yolculuk, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla sürükler.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) yer alıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Jasmine ifade özgürlüğü RTÜK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git