RTÜK’ten “Jasmine” dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK, "dizinin Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle açıkça çeliştiği, kadını istismar eden unsurlar barındırdığı ve genel ahlaka aykırı içerikler içerdiği" gerekçesiyle incelemeye alındığını açıkladı.

Açıklamada, yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki ve kültürel yapısına zarar vermemesi gerektiği vurgulanarak, özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin RTÜK açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kuruldan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.”

BİA Medya Gözlem Veritabanı

"Jasmine" dizisi hakkında

“Jasmine”, HBO Max’in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Dizi, HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. Yapımı izleyebilmek için HBO Max aboneliği gerekiyor.

Dizinin ilk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde yayımlandı.

"Jasmine" dizisinin konusu

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadın olan Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak hikâyeyi sarsıcı kılan unsur, Yasemin’in hayattaki tek dayanağı olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı duyduğu saplantılı sevgi.

Yasemin, hayatta kalabilmek için organ nakli listesine girebilme umuduyla mücadele ederken, bu süreç onu ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ve yasa dışı bağlantıların içine sürükler. Ahlaki sınırların giderek bulanıklaştığı bu yolculuk, iki kardeşi de geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona doğru hızla sürükler.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci (Yasemin) ve Burak Can Aras (Tufan) yer alıyor.

