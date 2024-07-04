RTÜK’ten Açık Radyo açıklaması: Yayın lisansının iptal edilmesi mevzuat gereğidir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kurul, ‘Ermeni soykırımı’ ifadeleri nedeniyle Açık Radyo’ya verilen beş program durdurma cezasına atıfta bulundu. Açık Radyo’nun Açık Gazete programını 10 Haziran saat 8.00’dan 14 Haziran’a kadar durdurması gerektiğini belirtti.

Yasal süre içerisinde tebligat yapılmasına rağmen kanalın yayınlara devam ettiğini kaydeden RTÜK, lisans iptalinin bu nednele yapıldığını ve ‘mevzuat gereği’ olduğunu savundu.

Açıklamada “…yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde ve özellikle Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Mesaj Merkezi (UETS) delili uyarınca tebligatın 31 Mayıs 2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince “yayın lisansının iptaline” karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir” dedi.

(HA)