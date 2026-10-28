TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.10.2026 14:05 28 Cotmeh 2026 14:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.10.2026 14:10 28 Cotmeh 2026 14:10
Xwendin Xwendin:  1 xulek

RTUKê ceza li Sozcu TV û KOZA TVyê birî

Endamê RTUKê Tuncay Keser ê ku bertek nîşanî biryarê da û got, “Astengkirina malperan û cezakirina li dû hev a televîzyonan, mafê gel ê wergertina agahiyan û azadiya çapemenî û derbirînê tengav dike. Cezakirina nêrînên di bernameyan de li dijî prensîba piralîbûnê ye.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
RTUKê ceza li Sozcu TV û KOZA TVyê birî
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonê(RTUK), bi hinceta ku prensîbên “bêalîbûn, rastî û durustiyê” binpê kirine, cezayê pereyan ê îdarî li Sozcu TV û KOZA TVyê birî.

RTUKê ji ber nirxandinên li ser girtina Murat Agirel ku di bernameya bi navê “Simge Fistikoglu ile İyi Ki Hafta Sonu” de hatibûn kirin ceza li Sozcu TVye birî.

KOZA TV jî bi wê hincetê hate cezakirin ku di bernameya “Doğrusunu İstersen” de, îdiayên parlamenteran ên li ser lêpirsîna fonê ji aliyê pêşkêşvan ve nehatine sererastkirin û hatine pejirandin.

RTUKê cezayê erdhejê li Halk TV, TELE1 û FOXê biriye
RTUKê cezayê erdhejê li Halk TV, TELE1 û FOXê biriye
22 Sibat 2023

Endamê RTUKê Tuncay Keser ê ku bertek nîşanî biryarê da û got:

Astengkirina malperan û cezakirina li dû hev a televîzyonan, mafê gel ê wergertina agahiyan û azadiya çapemenî û derbirînê tengav dike. Cezakirina nêrînên di bernameyan de li dijî prensîba piralîbûnê ye.”

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
RTUK astengkirina malperan
nûçeyên pêwendîdar
Açık Radyoyê ji bo biryara betalkirina lîsansê ya RTUKê serî li dadgeha destûrî da
29 Tîrmeh 2026
/haber/acik-radyoye-ji-bo-biryara-betalkirina-lisanse-ya-rtuke-seri-li-dadgeha-desturi-da-322022
RTÜK’ten SZC TV, HBO ve MUBI’ye ceza
22 Ocak 2026
/haber/rtukten-szc-tv-hbo-ve-mubiye-ceza-315907
RTUKê sansura li ser DW Tirkiyê rakir
27 Hezîran 2025
/haber/rtuke-sansura-li-ser-dw-tirkiye-rakir-308904
Ji ber “gotinên Merdan Yanardagî” RTUKê weşana TELE1ê 7 rojan rawestandiye
6 Tîrmeh 2023
/haber/ji-ber-gotinen-merdan-yanardagi-rtuke-wesana-tele1e-7-rojan-rawestandiye-281224
RTUKê cezayê erdhejê li Halk TV, TELE1 û FOXê biriye
22 Sibat 2023
/haber/rtuke-cezaye-erdheje-li-halk-tv-tele1-u-foxe-biriye-274654
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Açık Radyoyê ji bo biryara betalkirina lîsansê ya RTUKê serî li dadgeha destûrî da
29 Tîrmeh 2026
/haber/acik-radyoye-ji-bo-biryara-betalkirina-lisanse-ya-rtuke-seri-li-dadgeha-desturi-da-322022
RTÜK’ten SZC TV, HBO ve MUBI’ye ceza
22 Ocak 2026
/haber/rtukten-szc-tv-hbo-ve-mubiye-ceza-315907
RTUKê sansura li ser DW Tirkiyê rakir
27 Hezîran 2025
/haber/rtuke-sansura-li-ser-dw-tirkiye-rakir-308904
Ji ber “gotinên Merdan Yanardagî” RTUKê weşana TELE1ê 7 rojan rawestandiye
6 Tîrmeh 2023
/haber/ji-ber-gotinen-merdan-yanardagi-rtuke-wesana-tele1e-7-rojan-rawestandiye-281224
RTUKê cezayê erdhejê li Halk TV, TELE1 û FOXê biriye
22 Sibat 2023
/haber/rtuke-cezaye-erdheje-li-halk-tv-tele1-u-foxe-biriye-274654
Biçe serûpelê