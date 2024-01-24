RTÜK'ün niteliği düşük belgeselleri soru önergesi oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yayın durdurma cezası verdiği televizyon kanallarına yayınlattığı belgeselleri Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Bulut, “Özellikle muhalif kanallara para ve idari cezaların yanı sıra yayın durdurma cezası veren RTÜK’ün TV kanallarına yayınlattığı belgesellerin niteliği ile ilgili tartışmalar kamuoyuna yansıyor” dedi.

Belgesellerin özensiz hazırlandığını ve kanalların niteliği düşük belgeselleri yayınlamak zorunda bırakıldığını kaydeden Bulut, “RTÜK’ün kamuoyu araştırmaları için hep aynı firmalardan ihalesiz şekilde hizmet alımı yaptığı ve kamu zarına yol açıldığı bildiriliyor” diye konuştu.

Bulut, maliyeti yaklaşık 4 milyon TL olan ‘2023-2024 Dönemi Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Saha Uygulaması’ işinin Genar Araştırma şirketine verilmesini hatırlattı.

“Ayrımcılık yapılıyor”

Öte yandan Bulut 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi muhalefet partilerine yönelik adaletsizliklerin arttığını sözlerine ekledi. Bulut; TRT, Anadolu Ajansı ve RTÜK’ün iktidarın kurumları gibi hareket ettiğini, muhalefete kör baktığını söyledi.

Muhalefet partilerin belediye başkan adaylarına ayrımcılık yapıldığını belirten Bulut, “İktidarın her etkinliğini, aday tanıtım toplantılarını canlı yayınlayan TRT ve Anadolu Ajansı, muhalif kanallarda en küçük bir iktidar eleştirisi yapıldığında anında inceleme başlatan RTÜK’le orantısız yayın yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Belgeseller kime hazırlatıldı?” diye sordu

CHP’li Bulut, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-RTÜK tarafından son 3 yılda TV kanallarında yayınlatmak üzere kaç belgesel hazırlatılmıştır? Belgeseller hangi konulardadır?

-Belgeseller hangi firma/şirketler tarafından hazırlanmıştır? Bu firma/şirketler hangi yöntemle belirlenmiştir?

-Belgeseller için kurum bütçesinden ne kadar para çıkmıştır? Hangi firma ya da şirkete ne kadar ödeme yapılmıştır?

-RTÜK, son 3 yılda kamuoyu araştırmaları için hizmet alımı yoluyla kaç araştırma yaptırmıştır? Bu hizmet alımları hangi firma ya da şirketlerden yapılmıştır? Araştırmaların konu başlıkları ve araştırma başına yapılan ödemeler ne kadardır?

-Firmalar nasıl belirlenmiştir? Rekabet unsuru sağlanmış mıdır? Son 3 yıldaki hizmet alımlarından GENAR firmasının aldığı tutar ne kadardır?

-Rekabet ortamının sağlanmaması nedeniyle kurumun zarara uğratıldığı iddiaları ile ilgili bir inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

(HA)