ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 17:43
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 18:09
2 dk Okuma

RTÜK'ten televizyon kanallarına İmamoğlu cezası

RTÜK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı haberleri nedeniyle NOW TV, Sözcü TV, Halk TV ve TELE1’e yüzde 3 para cezası kesti. Ayrıca Halk TV ve Sözcü TV’ye üç program durdurma cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
RTÜK'ten televizyon kanallarına İmamoğlu cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yayınlar nedeniyle televizyon kanalarına ceza kesti.

RTÜK, İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV, Sözcü TV, Halk TV ve TELE1’e yüzde 3 para cezası; ayrıca Halk TV ve Sözcü TV’ye üç program durdurma cezası verdi.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

Taşçı: Kanalları ceza yağmuruna tuttular

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından cezalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK Yasası uyarınca üst kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı kurula getirdi.

Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, kurula hazırlanabilmesi mümkün değildir. İzleme dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular.

Anlaşılan o ki; RTÜK başkanı arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtı. Yasanın olmadığı yerde her şey yasadışıdır!”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
19 Mart 2025

Üst Kurul Üyeleri İlhan Taşçı, Tuncay Keser, Ahmet Can Buğday ve Necdet İpekyüz ise, raporların son dakika üyelere dağıtılmasının, “usule ve yasaya aykırı” olduğunu belirterek görüşmeye katılmadı.

Şahin: En üst sınırdan cezalandırılacaklar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı açıklamada, 6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesine (Yayın hizmetleri…Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz./birinci fıkra, c bendi) atıf yaptı. 

"Mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını” belirten Şahin, şunları söyledi:

"Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz."

Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu
Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu
20 Mart 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git