RTÜK'ten televizyon kanallarına İmamoğlu cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yayınlar nedeniyle televizyon kanalarına ceza kesti.

RTÜK, İmamoğlu yayınları nedeniyle NOW TV, Sözcü TV, Halk TV ve TELE1’e yüzde 3 para cezası; ayrıca Halk TV ve Sözcü TV’ye üç program durdurma cezası verdi.

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Taşçı: Kanalları ceza yağmuruna tuttular

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından cezalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK Yasası uyarınca üst kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı kurula getirdi.

Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, kurula hazırlanabilmesi mümkün değildir. İzleme dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular.

Anlaşılan o ki; RTÜK başkanı arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtı. Yasanın olmadığı yerde her şey yasadışıdır!”

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Üst Kurul Üyeleri İlhan Taşçı, Tuncay Keser, Ahmet Can Buğday ve Necdet İpekyüz ise, raporların son dakika üyelere dağıtılmasının, “usule ve yasaya aykırı” olduğunu belirterek görüşmeye katılmadı.

Şahin: En üst sınırdan cezalandırılacaklar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı açıklamada, 6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesine (Yayın hizmetleri…Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz./birinci fıkra, c bendi) atıf yaptı.

"Mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını” belirten Şahin, şunları söyledi:

"Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz."

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(RT)