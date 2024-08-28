RTÜK'ten TELE1 ve Flash Haber’e para cezası

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, TELE1'de yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" ile Flash Haber'deki "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programında kullanılan ifadeler nedeniyle iki kanala da yüzde 3 idari para cezası verdi.

TELE1’e Merdan Yanardağ’ın AKP’ye yönelik “Sosyal devleti, laik eğitim düzenini yıktılar. Vakıflar üzerinden bir yolsuzluk rejimi kurdu. 23 yıl yağma ve vurgun dönemi oldu. Muhafazakâr İslamcı bir oligarşi oluşturdular” sözleri nedeniyle “küçük düşürmekten” cezai müeyyide uyguladı.

Flash Haber’e ise ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın izleyicilerin İslamiyet ile ilgili sorularına verdiği yanıtlarda “Kendi düşünce ve yorumlarını katarak aktarması” nedeniyle “milli ve manevi değerlere aykırılıktan” ceza kesti.

RTÜK, ayrıca ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de yaptırım uyguladı.

RTÜK 2023’te televizyon ve radyo kanallarına toplamda 81 milyon 901 bin TL para cezası kesti. Cezaların yarısını tek başına FOX (NOW) TV’ye verdi. En çok cezayı Halk TV ve TELE1 aldı.

Cezaların büyüklüğü FOX (NOW) TV’ye 43 milyon 342 bin, Halk TV’ye 4 milyon 149 bin ve TELE1’e 1 milyon 457 bin TL şeklinde.

Turkuvaz ve Demirören Medya ise 2023’te hiç ceza yemedi.