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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 16:12 16 Ekim 2026 16:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 16:22 16 Ekim 2026 16:22
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RTÜK'ten Sözcü ve Koza TV’ye 'fon’ cezası

RTÜK, Sözcü TV ve Koza TV'ye fon soruşturmasına ilişkin yayınları nedeniyle yüzde 3'er oranında idari para cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK'ten Sözcü ve Koza TV’ye 'fon’ cezası
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bu kez Sözcü TV ve Koza TV'ye ‘fon soruşturması’ cezası kesti.

Sözcü TV’ye fon soruşturmalarını konu edinen “Gazeteciler Masası” programında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’in Ticaret Bakanı Ömer Bolat haberleri ve “Bir Saat” programında ise 20 milyar TL ile yurt dışında kaçtığı belirtilen Osman Nacar’ın Bodrum’da bir konserdeki AKP Sözcüsü Ömer Çelik’le olan görüntüsünün sorgulanması sırasında kullanılan “girift ilişkiler” ifadesi nedeniyle yüzce 3 oranında ceza verdi.

Koza TV’ye ise “Gün İzi” programında fon soruşturması ile ilgili Evren Özalkuş’un “Bitmiyor, ne isimler, ne isimler henüz bizim bilmediklerimiz. Arasında kim bilir kimler kimler var…” ve “Günün Sonunda” programında gazeteci Fırat Fıstık’ın  “…iktidarın bütün isimleri içinde…” ifadesi nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Her iki cezada da gerekçe ise tarafsızlık ve “haberler doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesini ihlal ettiği iddiası.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararlara karşı oy kullandığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 2020 tarihli bir kararını anımsatarak şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi’nin 'söylentilerin varlığını bir beyanın doğruluğunu kanıtlayan savcı gibi ispat etmesi başvurucudan (gazeteci) beklenemez. Yeterli olgusal temelleri olduğu müddetçe bireyleri yahut toplumu ilgilendiren olaylar hakkında çıkan söylentilerin haberleştirilmesi de cezalandırılamaz. Dahası söz konusu duyumlar hakkında yetkilileri doyurucu açıklama yapmaya çağırmanın sağlıklı bir demokraside cezalandırma konusu olması düşünülemez. (2020/23730)' şeklindeki kararı ölçüt alındığında, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün sınırlarının daha geniş yorumlanması zorunludur. Gazetecilerin ülke gündeminde önemli bir yer tutan fon yolsuzluğu soruşturması ile ilgili sorgulamalar yapması ve iddiaları gündeme taşımasının cezalandırılmasının, halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünü zedeleyeceği görüşüyle yaptırım kararlarına karşı oy kullandım."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK Fon Soruşturması
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