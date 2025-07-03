RTÜK'ten, Sözcü TV ve TELE1'e program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu haftaki toplantısında da muhalif kanallara ceza kesti. Sözcü TV ve TELE1'e üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Sözcü TV, Leman dergisinde yayımlanan karikatür nedeniyle başlayan tartışmaların ardından "Para Politika" programında, Dr. Murat Kubilay'ın kullandığı "Türkiye Müslüman bir ülke değildir." ifadesiyle suçlandı.

RTÜK, Kubilay’ın ifadelerinin toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte olduğunu, milli ve manevi değerlerle çeliştiğini iddia etti.

"İslam'ın siyasileştirilmişliği" ifadesinin de toplumsal barışı tehdit ettiğini, ciddi ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açabileceğini savundu.

Yayının, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu belirten RTÜK Sözcü TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

1924 Anayasasının ikinci maddesinde geçen “Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâm’dır” ifadesi, 10 Nisan 1928’de 1222 sayılı kanunla tadil edilerek kaldırıldı. Bu tadilattan sonra 1961 ve 1982 anayasalarında da devletin dinine dair herhangi bir maddeye yer verilmedi. Böylece Türkiye tarihinde devletin dininden bahsedilmeyen yeni bir dönem başladı. Şu anki Anayasaya göre "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."

TELE1'in "Cunta Başkanı" ifadeleri nedeniyle cezalandırıldı

RTÜK, TELE1 ise "4 Soru 4 Yanıt" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitingindeki, “Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi, Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır” söyleri ve “Cuntaya karşı boyun eğmeyeceğiz, Millet iradesine darbede 100. Gün, Cunta Başkanı Erdoğan” şeklindeki altyazısıyla suçladı.

Söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla TELE1'e de üst sınırdan idari para cezasına karar verdi.

(HA)