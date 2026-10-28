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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 13:14 28 Ekim 2026 13:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 13:19 28 Ekim 2026 13:19
Okuma Okuma:  1 dakika

RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası

Karara tepki gösteren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, karara muhalefet ettiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk" ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uyguladı.

Sözcü TV'ye, "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" programında Murat Ağırel'in tutuklanmasına yönelik yapılan yorumların algı oluşturduğu tespitiyle yaptırım verildi.

KOZA TV ise "Doğrusunu İstersen" programında milletvekillerinin fon soruşturması hakkındaki iddialarının sunucu tarafından düzeltilmeyip onaylandığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Karara tepki gösteren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, karara muhalefet ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Erişim engelleri ve televizyon yayınlarının peş peşe cezalandırılması, halkın haber alma hakkı ile basın ve ifade özgürlüğünü daraltan süreçlerdir. Yorum programlarındaki görüşlerin cezalandırılması çoğulculuk ilkesine aykırıdır."

RTÜK'ten Sözcü ve Koza TV’ye 'fon’ cezası
RTÜK'ten Sözcü ve Koza TV’ye 'fon’ cezası
16 Ekim 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
RTÜK sözcü tv koza Fon Soruşturması
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