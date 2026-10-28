RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk" ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uyguladı.

Sözcü TV'ye, "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" programında Murat Ağırel'in tutuklanmasına yönelik yapılan yorumların algı oluşturduğu tespitiyle yaptırım verildi.

KOZA TV ise "Doğrusunu İstersen" programında milletvekillerinin fon soruşturması hakkındaki iddialarının sunucu tarafından düzeltilmeyip onaylandığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Karara tepki gösteren RTÜK Üyesi Tuncay Keser, karara muhalefet ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Erişim engelleri ve televizyon yayınlarının peş peşe cezalandırılması, halkın haber alma hakkı ile basın ve ifade özgürlüğünü daraltan süreçlerdir. Yorum programlarındaki görüşlerin cezalandırılması çoğulculuk ilkesine aykırıdır."

RTÜK'ten Sözcü ve Koza TV’ye 'fon’ cezası

(EMK)