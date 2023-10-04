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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 20:57
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 21:35
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GEREKÇE: "AYŞENUR ARSLAN'IN YORUMU"

RTÜK'ten Halk TV'ye idari para cezası ve beş kez yayın durdurma

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı görüntülerine yönelik yorumları gerekçesiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/rtuk-ten-halk-tv-ye-idari-para-cezasi-ve-bes-kez-yayin-durdurma.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de "Medya Mahallesi" programındaki savcılık soruşturmasına konu olan yorumlarını "ihlal" olarak değerlendirdi.

Kurul bu programın yanısıra "Haber Masası" programındaki yorumları da "yayın ilkelerinin ihlali" olarak değerlendirdi ve Halk TV'ye iki ayrı programdaki "ihlaller" gerekçesiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

İki izleme raporu

RTÜK haftalık olağan toplantısıyla ilgili açıklamasında Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporunu gündeme aldığını duyurdu.

RTÜK Üst Kurulu, 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen ve "HPG tarafından üstlenilen" saldırıya yönelik ifadelerin, kurulun yayıncılık ilkeleri arasında yer alan "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz" hükmünü ihlal ettiğine ilişkin rapora dayanarak Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verdi. 

Saldırıyı HPG üstlendi
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1 Ekim 2023

Üst Kurul, aynı şekilde, Halk TV'nin "Haber Masası" programında da yönetmen Ezel Akay’ın Kültür ve Turizm Bakanlığının 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen "Kanun Hükmü" nün "FETÖ'yü savunduğu" gerekçesiyle festivalden desteğini çekmesine ilişkin olarak kullandığı ifadeleri de "ilke ihlali" olarak değerlendirdi.

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Bu yorumun "dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı" şekilde yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmeden Üst Kurul Halk TV'ye “eleştiri sınırını aşmaktan” oy çokluğuyla yüzde 3 para cezasına karar verdi.

(AEK)

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