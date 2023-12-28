RTÜK'ten Halk TV'ye "Halk Meydanı" cezası: "LGBTİ+ çocuklar çok seviniyorlardır"

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme raporlarını görüştü, toplantıdan, Fox TV'ye "Kızıl Goncalar" için ceza çıkarken, Halk TV'ye de İrfan Değirmenci'nin yönettiği "Halk Meydanı"nda trans sanatçı Esmeray'ın konuşmasından dolayı ceza verildi.

Tarikatlar istedi RTÜK cezayı kesti: FOX TV'ye "Kızıl Goncalar" cezası

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıkladığı yaptırım kararlarında Halk TV'ye dair yaptırım şöyle belirtildi:

*Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi

Bu da Halk TV’de 'Halk Meydanı' programında İrfan Değirmenci’nin LGBTİQ+ hakkındaki yorumları üst sınırdan yaptırıma uğradığı anlamına geliyor.

RTÜK'e göre trans aktivist Esmeray'ın "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBTİ+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim" cümleleri de yasaya aykırı. Esmeray bu sözleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle hazırlanan "Halk Meydanı"nda söylemişti.

"Nefret suçları yerli ve milli değerimiz değildir"

bianet'e konuşan Halk Meydanı'nın sunucusu gazeteci İrfan Değirmenci, şöyle dedi:

"Söz konusu sözler, trans aktivist Esmeray'ın. Yani o söylemişti 'beni ekranda görünce seviniyorlardır' diye. Yayın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yayınıydı ve Esmeray da otobanda cesedinin üzerinden arabayla geçilen trans seks işçilerinden söz etmişti. Beni derinden etkileyen bu nefret suçlarının önlenmesi için bin kere ceza kesseler bin kere yayın yaparım. Nefret suçları yerli ve milli değerimiz değildir. İnsan haklarına saygı duymayı öğrenecekler."

(EMK)