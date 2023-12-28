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HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 11:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 19:40
2 dk Okuma

İRFAN DEĞİRMENCİ: İNSAN HAKLARINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKLER

RTÜK'ten Halk TV'ye "Halk Meydanı" cezası: "LGBTİ+ çocuklar çok seviniyorlardır"

RTÜK'e göre Esmeray'ın "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBTİ+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim" cümleleri yasaya aykırı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
RTÜK'ten Halk TV'ye "Halk Meydanı" cezası: "LGBTİ+ çocuklar çok seviniyorlardır"

Haftalık olağan toplantısını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme raporlarını görüştü, toplantıdan, Fox TV'ye "Kızıl Goncalar" için ceza çıkarken, Halk TV'ye de İrfan Değirmenci'nin yönettiği "Halk Meydanı"nda trans sanatçı Esmeray'ın konuşmasından dolayı ceza verildi. 

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CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıkladığı yaptırım kararlarında Halk TV'ye dair yaptırım şöyle belirtildi: 

*Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi

Bu da Halk TV’de 'Halk Meydanı' programında İrfan Değirmenci’nin LGBTİQ+ hakkındaki yorumları üst sınırdan yaptırıma uğradığı anlamına geliyor. 

RTÜK'e göre trans aktivist Esmeray'ın "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBTİ+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim" cümleleri de yasaya aykırı. Esmeray bu sözleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle hazırlanan "Halk Meydanı"nda söylemişti. 

"Nefret suçları yerli ve milli değerimiz değildir"

bianet'e konuşan Halk Meydanı'nın sunucusu gazeteci İrfan Değirmenci, şöyle dedi:

"Söz konusu sözler, trans aktivist Esmeray'ın. Yani o söylemişti 'beni ekranda görünce seviniyorlardır' diye. Yayın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yayınıydı ve Esmeray da otobanda cesedinin üzerinden arabayla geçilen trans seks işçilerinden söz etmişti. Beni derinden etkileyen bu nefret suçlarının önlenmesi için bin kere ceza kesseler bin kere yayın yaparım. Nefret suçları yerli ve milli değerimiz değildir. İnsan haklarına saygı duymayı öğrenecekler."

(EMK)

irfan değirmenci RTÜK LGBTİ+ çocuklar Esmeray
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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