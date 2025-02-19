RTÜK'ten 4 kanala 'Sinan Ateş' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle dört kanala ceza verdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine inceleme yapan RTÜK; Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e yüzde 3 idari para cezası verdi.

6112 sayılı Kanun Madde 32: İhlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idarî para cezası verilir.

Cezaları RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

RTÜK, ayrıca Sözcü TV'ye "Şimdi bir Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır' sözleriyle Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

NOW TV'ye de Şakir Paşa Ailesi'nde manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uygulandı.

Star TV’ye “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak” programının, 6 farklı bölümünde bulunan; ailenin korunması ve genel ahlaka aykırı içerikler ile yayınlarda yer verilmesi yasak olan “eş arama sahneleri” nedeniyle, yüzde 3 idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Taşçı: İktidarı eleştirenlere ceza sopası

RTÜK'ün üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

1- RTÜK dava dosyasındaki kayıtları suç saydı! “RTÜK, Halk TV, NOW TV, SZC TV ve Tele 1’e Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava sürecinde tutuklu bulunan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde, aynı hastanede bulunmalarına ilişkin görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle, “yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiledikleri” iddiasıyla oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verdi. “Davanın sanığı Serdar Öktem'i ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım da o dönem cinayet şüphelisi olarak dosyadaydı. Hangi ülkede görülmüş, tutuklu olan bir sanığı, hastanede başka bir şüphelinin ziyaret etmesi!? “Yıldırım’ın avukatının RTÜK’e verdiği dilekçe ekinde ne vekaletname var, ne de baro pulu. Dilekçe hukuka uygun değil! Ama RTÜK “güçlünün hukukuyla” haberciliği cezalandırıldı. 2- TÜSİAD’a karamsar tablo çizdin cezası! SZC TV’de Özlem Gürses’in programına konuk olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın çocukluğunda fırsat eşitliğinden yararlandığını belirterek, “Şimdi bir Elazığ’ın köyündeki bir çocuğun buralara gelmesi ne kadar şey tartışılır” sözleriyle Türkiye’de fırsat eşitliğinin azaldığına yönelik karamsar tablo çizdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. RTÜK Başkanı, iktidarı eleştirenlere ceza sopasını sallamayı sürdürüyor.”

(AD)