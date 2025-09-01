RTÜK, TELE1’i kararttı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’i e Merdan Yanardağ’ın ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri nedeniyle 5 gün süreyle kararttı.

RTÜK, sansürü TELE1’in mahkemeye yaptığı itirazın sonucu beklenmeden uygulamaya koydu. TELE1, gece 00.0’da RTÜK’ün karar metnini siyah zemin üzerine beyaz harflerle ekrana yansıttı:

"Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 24.07.2025 tarih ve 2025/29 sayılı toplantısında alınan 16 no'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzca 15.07.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fikrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 5 gün süre ile durdurulmuştur."

Basın meslek örgütleri dayanışma gösterdi

Medya Dayanışma Grubu adıyla bir araya gelen gazetecilik meslek örgütleri karartma öncesinde Ankara Temsilciliği’ne gelerek TELE1’e destek verdi.

Burada konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, karartmayı “Hiçbir demokratik ülkede olmayan bir uygulama” olarak nitelendirdi.

Bilgin, “Ekranlar susturularak insanların düşünceleri hiçbir zaman değiştirilemez veya unutturulamaz. Dünyanın hiçbir yerinde uygulaması olmayan bu ekran karartma cezasının bir an önce bizim hayatımızdan çıkarılmasını lazım. Hem ekranları karartıp hem de ‘Bu ülkede demokrasi var’ demek uyumlu bir şey değil. Eğer demokrasi varsa basın özgürlüğü olmalı; basın özgürlüğü varsa demokrasi ancak olabilir” dedi.

“Karartılan halkın haber alma hakkıdır”

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Kıvanç El halkın haber alma hakkının karartıldığını ifade ederek, RTÜK'ün son dönemdeki ekran karartma cezalarının endişe verici olduğunu söyledi.

El, bu yıl Sözcü TV’nin karartıldığını, Halk TV hakkında da sürecin devam ettiğini hatırlatarak “Karartmalara bizi alıştırmak istiyorlar. Sanki televizyon kanalları, muhalif kanallar veya medya kuruluşları, bir suç işliyor algısı yaratılmaya çalışılıyor. Ortada haber dışında, haber yayıncılık faaliyeti dışında, gazetecilik faaliyeti dışında bir suç yok. Bütün meslek örgütleri olarak hep bağırıyoruz, sesimizi yükseltiyoruz; ‘Gazetecilik suç değildir’ diyoruz. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

“Kendini Anayasa’nın üzerinde gören bir kurum var, RTÜK”

DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da RTÜK’ün kendisini Anayasa’nın üzerinde gördüğünü belirterek “Her ne kadar biz ‘Bu tür kararları tanımıyoruz’ desek de onlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Ama bu devran bu şekilde gitmez. Anayasal hakların çiğnenmesi zaman aşımına uğrayacak cezalar değil. Bunların cezası yarın öbür gün başka bir şekilde çekilir.” ifadelerini kullandı.

“Gazeteci olup olmadığımıza RTÜK karar veremez”

TGS Ankara Temsilcisi Sinan Tartanoğlu da “Yıllardır 'Gazetecilik suç değildir' diyoruz. Biz ‘Gazetecilik suç değildir’ dedikçe onlar, bizim karşımıza ‘Gazetecilik yapmıyorsunuz. Terör örgütü propagandası yapıyorsunuz. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ediyorsunuz. Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsunuz. Etki ajanlığı yapıyorsunuz. Dezenformasyon yapıyorsunuz’ diye çıkıyorlar. Biz sürekli diyoruz ki ‘Hayır, biz sadece gazetecilik yapıyoruz.’ Çünkü gazeteciliği yapmanın bir tane yolu var. Bunun evrensel ilkeleri, evrensel doğruları var. RTÜK de karar veremez herhangi bir savcı da karar veremez bizim gazeteci olup olmadığımıza. Biz gazeteciliği evrensel ilkeler doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Suçlanmak, savcının karşısına geçmek, emniyet müdürünün karşısına geçmek ve karartılmak istemiyoruz.” dedi.

Özgür Özel: TELE1'in sonuna kadar arkasındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta düzenlenen mitinginin ardından katıldığı bir programda, TELE1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararla ekran karartılacak. TELE1'in sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Özel, TELE1 için, "Size doğru haber iletmeye çalışan, özgür, dürüst ve namuslu habercilik yapan; kimsenin güdümüne girmeyen ama iktidarın baskılarından da yılmayan, doğruları konuşan kanallardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Saraçhane'deki bir mitingde yaptığı konuşmayı canlı yayınlayan kanallara, o mitingdeki bazı ifadelerden dolayı kapatma cezası hatırlatan Özel, TELE1'in yöneticilerini ve emekçilerini saygıyla selamladığını söyledi.

"Bundan sonra da onlar dürüst gazetecilik yapmaya, dürüst televizyonculuk yapmaya, korkusuzca doğruları konuşmaya devam edecekler" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekranlar açıldıktan sonra hepinizi TELE1'e daha çok destek olmaya, daha çok izlemeye davet ediyorum."

RTÜK Başkanına göre tepkiler algı operasyonu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kurula yönelik eleştirilere karşılık açıklama yaptı.

"Yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, "Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor" dedi.

Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacaklarının belli olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?"

