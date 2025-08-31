ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 16:17
1 dk Okuma

RTÜK, TELE1’i bu gece karartıyor

RTÜK’ün 5 günlük sansür kararının ardından TELE1, ekranını bu gece saat 00.00’da 5 gün süreyle karartacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK, TELE1’i bu gece karartıyor

TELE1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti. Gerekçe Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleriydi.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.

Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.

RSF: Yargının sansüre yol vermesini kınıyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, karartmaya “TELE1 ekranlarının 5 gün süreyle karartılmasına dönük RTÜK kararını ve sansüre yargıdan yol verilmesini kınıyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

Önderoğlu “Halkın haber ve eleştiriye erişim hakkına dokunulamaz. Ceza, medyada çoksesliliğin yok edilmesini akla getiren tehlikeli sinyaller biridir.” dedi.

‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi
‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi
24 Temmuz 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tele1 Merdan Yanardağ RTÜK
ilgili haberler
Mahkemeden TELE1 kararı: RTÜK'ün ekran karartma cezasına durdurma
5 Ağustos 2025
/haber/mahkemeden-tele1-karari-rtuk-un-ekran-karartma-cezasina-durdurma-310142
‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi
24 Temmuz 2025
/haber/sansurun-kaldirilisinin-yildonumunde-rtuk-tele1e-ekran-karartma-cezasi-verdi-309783
RTÜK sansürü: Sözcü, ekranını gece yarısı itibarıyla kararttı
9 Temmuz 2025
/haber/rtuk-sansuru-sozcu-ekranini-gece-yarisi-itibariyla-karartti-309297
RTÜK'ten, Sözcü TV ve TELE1'e program durdurma cezası
3 Temmuz 2025
/haber/rtuk-ten-sozcu-tv-ve-tele1-e-program-durdurma-cezasi-309116
RTÜK, Sözcü’yü 1 Haziran'dan itibaren 10 gün karartacak
28 Mayıs 2025
/haber/rtuk-sozcuyu-1-haziran-dan-itibaren-10-gun-karartacak-307843
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mahkemeden TELE1 kararı: RTÜK'ün ekran karartma cezasına durdurma
5 Ağustos 2025
/haber/mahkemeden-tele1-karari-rtuk-un-ekran-karartma-cezasina-durdurma-310142
‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi
24 Temmuz 2025
/haber/sansurun-kaldirilisinin-yildonumunde-rtuk-tele1e-ekran-karartma-cezasi-verdi-309783
RTÜK sansürü: Sözcü, ekranını gece yarısı itibarıyla kararttı
9 Temmuz 2025
/haber/rtuk-sansuru-sozcu-ekranini-gece-yarisi-itibariyla-karartti-309297
RTÜK'ten, Sözcü TV ve TELE1'e program durdurma cezası
3 Temmuz 2025
/haber/rtuk-ten-sozcu-tv-ve-tele1-e-program-durdurma-cezasi-309116
RTÜK, Sözcü’yü 1 Haziran'dan itibaren 10 gün karartacak
28 Mayıs 2025
/haber/rtuk-sozcuyu-1-haziran-dan-itibaren-10-gun-karartacak-307843
Sayfa Başına Git