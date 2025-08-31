RTÜK, TELE1’i bu gece karartıyor

TELE1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti. Gerekçe Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleriydi.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.

Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse TELE1 ekranı saatler sonra karartılacak.

RSF: Yargının sansüre yol vermesini kınıyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, karartmaya “TELE1 ekranlarının 5 gün süreyle karartılmasına dönük RTÜK kararını ve sansüre yargıdan yol verilmesini kınıyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

Önderoğlu “Halkın haber ve eleştiriye erişim hakkına dokunulamaz. Ceza, medyada çoksesliliğin yok edilmesini akla getiren tehlikeli sinyaller biridir.” dedi.

‘Sansürün kaldırılışının yıldönümünde’ RTÜK, TELE1’e ekran karartma cezası verdi

