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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 10:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 10:51
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RTÜK, spor programlarıyla ilgili ilke kararı aldı: Şiddet içermeyen, barışçıl dil kullanın

RTÜK, şiddeti özendiren, taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit verilmeyeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
RTÜK, spor programlarıyla ilgili ilke kararı aldı: Şiddet içermeyen, barışçıl dil kullanın

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı aldı.

Üst Kurul, alınan karar gereğince taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit vermeyeceğini duyurdu.

İlke kararında sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen bir dilin kullanılması gerektiğine işaret etti.

RTÜK’ün konu hakkında yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Sezon başından beni yayıncıları uyaran Türkiye Futbol Federasyonu ile yakın çalışan RTÜK, spor yayınlarına ilişkin ‘ilke kararı’ alma konusunda mutabık kaldı. Olağanüstü toplanan Üst Kurul’da oy birliğiyle spor yayınlarına ilişkin ‘ilke kararı’ alındı.

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçındaki olaylardan sonra TFF’nin başvurusunu değerlendiren Üst Kurul taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit vermeyecek. Tüm RTÜK üyelerince kabul gören ilke kararları, fair play kültürüyle örtüşüyor.

Üst Kurul, spordaki şiddet olaylarında kulüp yönetimlerinin kışkırtıcı açıklamalarının, yazılı spor basınında kullanılan provokatif dilin ve televizyonlarda yer alan spor programlarına katılan konukların taraflı ve hırçın yorumlarının etki olduğu konusunda hemfikir oldu. RTÜK, kitle iletişim araçlarının toplumu etkileme gücü göz önünde bulundurulduğunda, spor programlarında taraftarlar arasındaki gerginliği artıracak, şiddete yöneltici, sporun ruhuna aykırı ifadelerden kaçınılması gerektiğini ‘ilke kararı’ ile sabitledi.

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(HA)

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