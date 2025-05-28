RTÜK, Sözcü’yü 1 Haziran'dan itibaren 10 gün karartacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ekrem İmamoğlu protestolarını gösterdiği gerekçesiyle 27 Mart’ta Sözcü TV’ye kestiği 10 günlük ekran karartma cezası kanala tebliğ etti.

RTÜK, cezanın 1 Haziran Pazar günü itibariyle uygulanmasını istedi. Eğer mahkemeden bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmaması durumunda Sözcü TV, 1 Haziran’dan itibaren 10 gün kapalı kalacak.

Sözcü TV’nin ekranında 10 gün boyunca ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

RTÜK’ün Sözcü’ye kestiği ceza lisans iptalinden önceki en ağır yaptırım. Ayrıca kanalın aynı maddeden bir ceza daha alması durumunda lisansı iptal edilecek.

Sözcü TV Programcısı İpek Özbey de karara "Sözcü ciddi bir mücadele veriyor. Sadece gazetecilik ve haberle var olan bir kurum Sözcü. Umuyorum ki mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verir” diyerek tepki gösterdi.

Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ve RTÜK

Gerekçe 'halkın kin ve düşmanlığa teşvik'

RTÜK, Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle 27 Mart'ta dört kanala yedi ayrı ceza kesmişti.

Halk TV ve TELE 1’e idari para ve beşer program durdurma cezası, Now TV'ye idari para cezası kesmişti.

Sözcü TV’ye de İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları

(HA)