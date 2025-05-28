ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2025 11:19
2 dk Okuma

RTÜK, Sözcü’yü 1 Haziran'dan itibaren 10 gün karartacak

RTÜK, Ekrem İmamoğlu protestolarına ilişkin yayınlar nedeniyle Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasını 1 Haziran’dan itibaren uygulayacak. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa kanalın ekranında 10 gün boyunca yalnızca RTÜK karar metni yer alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
RTÜK, Sözcü’yü 1 Haziran'dan itibaren 10 gün karartacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ekrem İmamoğlu protestolarını gösterdiği gerekçesiyle 27 Mart’ta Sözcü TV’ye kestiği 10 günlük ekran karartma cezası kanala tebliğ etti.

RTÜK, cezanın 1 Haziran Pazar günü itibariyle uygulanmasını istedi. Eğer mahkemeden bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmaması durumunda Sözcü TV, 1 Haziran’dan itibaren 10 gün kapalı kalacak.

Sözcü TV’nin ekranında 10 gün boyunca ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

RTÜK’ün Sözcü’ye kestiği ceza lisans iptalinden önceki en ağır yaptırım. Ayrıca kanalın aynı maddeden bir ceza daha alması durumunda lisansı iptal edilecek.

Sözcü TV Programcısı İpek Özbey de karara "Sözcü ciddi bir mücadele veriyor. Sadece gazetecilik ve haberle var olan bir kurum Sözcü. Umuyorum ki mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verir” diyerek tepki gösterdi.

Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ve RTÜK
Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ve RTÜK
25 Temmuz 2022

Gerekçe 'halkın kin ve düşmanlığa teşvik'

RTÜK, Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle 27 Mart'ta dört kanala yedi ayrı ceza kesmişti.

Halk TV ve TELE 1’e idari para ve beşer program durdurma cezası, Now TV'ye idari para cezası kesmişti.

Sözcü TV’ye de İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sözcü tv sözcü RTÜK ekran karartma cezası ekran karartma ekrem imamoğlu
ilgili haberler
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025
/haber/yargi-degil-rtuk-sopasi-kanallara-para-program-durdurma-ve-ekran-karartma-cezalari-305908
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025
/haber/yargi-degil-rtuk-sopasi-kanallara-para-program-durdurma-ve-ekran-karartma-cezalari-305908
Sayfa Başına Git