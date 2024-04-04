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HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 11:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 11:59
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RTÜK, seçim yasağını çiğneyip AKP reklamı yapan TRT Haber’e inceleme başlattı

RTÜK, 31 Mart günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AKP adayları Murat Kurum, Hamza Dağ, Hakan Tütüncü’nün reklamının yapıldığını yayınları inceleyecek.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
RTÜK, seçim yasağını çiğneyip AKP reklamı yapan TRT Haber’e inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Haber'in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü AKP ve adaylarını hakkında yaptığı yayınları inceleme kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Mahir Barış'ın haberine göre, RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT Haber’in seçim yayınlarının tef taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönünde işlem yapılmasını istedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu şikayetin incelenmesine karar verdi. 

RTÜK, TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin kararını bu ay içinde verebilir.

14 Mayıs'ta FOX TV, Halk TV ve TELE1'e ceza vermişti 

TRT Haber 31 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini yayınlamıştı.

TRT Haber, ayrıca aynı gün İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ve Erdoğan’ın önsözünü yazdığı “Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik” kitabının tanımını yapmıştı. Kanal bununla birlikte 30 Mart günü de Mehmet Hilmi Güler’in reklam filmini ekranlara getirmişti.

RTÜK 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, TELE1’e de yüzde 3 ceza kesmişti.

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(HA)

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