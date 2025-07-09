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HABER
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 12:41
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RTÜK sansürü: Sözcü, ekranını gece yarısı itibarıyla kararttı

Sözcü Medya Grubu “Karartma bizim ışığımızı söndüremez” mesajı verdi. TELE1, Sözcü'ye destek ekranını aynı saatlerde birkaç saniyeliğine kararttı. RTÜK üyesi İlhan Taşcı “Hedef, çok kanallı tek sesli medya” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
RTÜK sansürü: Sözcü, ekranını gece yarısı itibarıyla kararttı

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanallarından Sözcü TV, gece yarısı itibariyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla 10 günlüğüne karartıldı.

Karartma anında Sözcü TV canlı yayındaydı. 23.30 sularında siyah beyaz yayına geçen Sözcü TV, 23.59 itibariyle siyaha büründü.

Yayın durdurulmadan hemen önce Sözcü TV stüdyosu en kalabalık anlarını yaşadı. Konuklar, gazeteciler, spikerler, muhabirler, kameramanlar ve teknik ekip Ankara ve İstanbul stüdyolarında karartma anını birlikte bekledi. İzleyiciler de Sözcü TV’ye ekran başından destek verdi.

Kapanış konuşmasının ardından RTÜK’ün karar metni beyaz harflerle siyah zemine yansıtıldı.

10 günlük karartma süresince ekranda yalnızca RTÜK’ün karar metni yer alacak.

"Cezalarla susturulmak isteniyoruz"

Sözcü Medya Grubu yaptığı açıklamayla, “Bu karartma bizim ışığımızı söndüremez” mesajı verdi. Karartmanın yalnızca Sözcü TV’ye değil, basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu savundu.

Karartmaya karşı duruşunu sürdüreceği belirten Sözcü, “Tarihimizde benzeri olmayan bir sansür uygulanmaya başlandı. Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu cezalarla susturulmak isteniyor” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın milletin müşterek sesidir” sözlerine atıf yaptı, “Mustafa Kemal, 100 yıl önce ‘Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz’ demişti. Basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür. Sözcü Medya Grubu olarak bizden sunmamız istenileni değil, gerçekte olup biteni aktaran çizgimizden dün olduğu gibi bugün de ayrılmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Sözcü susarsa Türkiye susar.” ifadelerini kullandı.

Taşçı: Hedef çok sesli medya

Aynı saatlerde sözcüye peşi sıra destek, RTÜK’e de tepki açıklamaları vardı. TELE1, Sözcü TV’ye destek ekranını aynı saatlerde birkaç saniyeliğine kararttı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı Sözcü TV’nin karartılmasına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

“Hedef, çok kanallı tek sesli medya” diyen Taşçı “Her ne kadar Sözcü TV karartılmış gibi görünse de aslında karartılan basın özgürlüğü ve gerçeklerdir! İstedikleri kendileri gibi düşünmeyenlerin sesini kısmak, ekranları karartmak… Sözcü TV 1 Nisan 2026 tarihine kadar aynı maddeden ceza alması halinde lisansı iptal edilecek ve fişi çekilip ekranı tamamen karartılacak…” ifadelerini kullandı.

Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve <a href=ekran karartma cezaları' loading='lazy'>
Yargı değil RTÜK sopası: Kanallara para, program durdurma ve ekran karartma cezaları
27 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sözcü tv sözcü ekran karartma RTÜK
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