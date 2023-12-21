RTÜK: Kızıl Goncalar'a dair şikayetler kayıt altına alındı

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi, Fox Tv'de izleyicilerle buluştu. Cemaat ve seküler aile hayatlarını odağına alan dizi, ilk bölümü ile sosyal medyada da gündem oldu.

RTÜK, dizi ile ilgili açıklama yaptı:

"FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tepkiye neden olan sahne

İlk bölümde, Kuran-ı Kerim kursunda geçen bir sahnede Kur’an okunurken çocuklardan biri “Cüneyt efendi geldi” diye ayağa kalkarak pencereye doğru koşuyor. Çocuklardan sorumlu Kur’an hocası ise “Sen nasıl Kuran’ı bölüyorsun, nasıl sadakallahülazim demeden kalkıyorsun!” diyerek çocuğa tokat atıyor.

Devamında hoca “Geçin yerinize! Size ne Cüneyt efendiden size ne! Akranınız mı o sizin, terbiyesizler, ahlaksızlar! Hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer amenerrasulü okuyorsunuz. Bu sırada dışarı çıkmak da dışarı gitmek de abdest tazelemek de yok!” diyerek çocuklara tepki gösteriyor.

Detaylar

Yeni Akit ve Yeni Şafak da benzer ifadelerle diziyi hedef aldı:

“İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam’ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden ‘RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor’ denilerek defalarca kez şikayet edilen kanal için RTÜK yeniden göreve çağrıldı.”

(EMK)